Sendedatum: 13.12.2014 09:30 Uhr Folge 138: Munition

Ausgerechnet an Alex und Isabells Hochzeitstag verschwindet Luis. Zwei skrupellose Waffenhändler haben ihn in ihre Gewalt gebracht, nachdem er beobachtet hatte, wie sie Munition in gebrauchten Autos verstecken. Fast gleichzeitig fällt das BKA auf der Bootslagerei ein und verdächtigt Erol und Anton, mit Terroristen in Verbindung zu stehen. Seit Wochen werden angeblich von ihrem Computer aus verschlüsselte Nachrichten an einen libyschen General verschickt. Können die Pfefferkörner Luis aufspüren und aufklären, wer E-Mails und Munition an den mutmaßlichen Terroristen geschickt hat?

Jessi fragt sich in all den Wirren, ob sie mit Ceyda überhaupt noch befreundet sein kann, denn sie sieht, wie verliebt Niklas in ihre Freundin ist. Und auch Anton merkt resigniert, dass Jessi noch lange nicht über Niklas hinweg ist...

Erstausstrahlung im Ersten am 13. Dezember 2014, 9.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 13.12.2014 | 09:30 Uhr