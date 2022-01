Sendedatum: 21.12.2013 09:05 Uhr Folge 129: Hauptgericht: Schlange

Der berühmte Tierschutzaktivist Viktor Steiner hat sich bereit erklärt, sich von Jessi für die Schul-Webseite interviewen zu lassen. Doch der tolle Coup nimmt eine unerwartete Wendung, als Max in einer Kiste in Steiners Garage eine vom Aussterben bedrohte Schlange findet. Die Pfefferkörner gehen der Sache auf den Grund.

Steiner und sein Komplize wollen die Schlange für 30.000 Euro an ein französisches Edelrestaurant verkaufen! Dort soll das einzigartige Reptil anscheinend versteigert und anschließend verspeist werden. Die Pfefferkörner schleichen sich in die Veranstaltung ein. Als sie die ganze Sache in einer Verzweiflungsaktion spektakulär auffliegen lassen, erleben sie allerdings eine gewaltige Überraschung.

Luis kriegt von der ganzen Sache nichts mit. Denn seine Großeltern sind zu einem Überraschungsbesuch aus Brasilien angereist. Luis' Vater Tiago hat ihnen allerdings verheimlicht, dass er und Luis' Mutter sich getrennt haben. Mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand seiner Mutter bittet Tiago Isabell und Luis, seinen Eltern eine heile Familie vorzuspielen.

Erstsendung im Ersten am 21. Dezember 2013, 09:05 Uhr

