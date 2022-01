Sendedatum: 14.12.2013 09:05 Uhr Folge 127: Geocaching

Luis hat eine neue Leidenschaft: Geocaching. Ausgerüstet mit GPS-Gerät, rätselhaften Hinweisen und Köpfchen sucht er kleine, mit wertlosem Krimskrams bestückte Behälter, die andere Geocacher versteckt haben. Mit Hündin Feline ziehen Luis und Jessi los. Alles läuft wie geschmiert, bis sie sich trotz der Verbotsschilder auf ein verlassenes Fabrikgelände wagen.

Feline stürzt in einen dunklen Schacht. Jessi und Luis müssen ihr in das unterirdische Tunnelsystem folgen und sie suchen. Bald finden sie die Hündin. Doch plötzlich fällt kein Licht mehr in den Tunnel: Zwei Altmetalldiebe, die sich ertappt fühlen, haben den Eingang zum Tunnel verschlossen und die beiden Pfefferkörner eingesperrt.

Jessi und Luis suchen vergeblich einen Ausweg. Luis gerät in Panik, während sich Max und Nina auf die Suche machen. Als sie den Metalldieben über den Weg laufen, müssen sie handeln.

Erstsendung im Ersten am 14. Dezember 2013, 09:05 Uhr

