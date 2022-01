Sendedatum: 30.11.2013 09:00 Uhr Folge 125: Der verschwundene Engel

Der siebte Todestag von Max' Eltern rückt näher, und Max will auf keinen Fall zum Friedhof, um ihr Grab zu besuchen. Er meint, das reiße nur alte Wunden wieder auf. Dumm nur, dass ihr neuer Fall die Pfefferkörner ausgerechnet dorthin führt: Eine Engelsstatue wird gestohlen und alles deutet darauf hin, dass jugendliche Okkultisten dahinterstecken. Max will die Täter schnell dingfest machen, um nur den Friedhof nicht mehr sehen zu müssen und gerät dabei selber in Verdacht.

Es ist offensichtlich, dass Max und die anderen Pfefferkörner nicht an einem Strang ziehen: Während Jessi verzweifelt versucht, zu vermitteln, beschäftigt sich Nina intensiver mit den Friedhofsengeln und mit der alten Bildhauerfamilie namens von der Hagen. Luis recherchiert derweil im Hauptquartier zum Thema Okkultismus und findet heraus, dass die vermeintlichen Täter echte Scharlatane sein müssen - aber sind sie deswegen schuldig?

Erst als Max dem alten Stinkstiefel Hans von der Hagen auf dem Friedhof begegnet, besinnt er sich auf seine Freunde und versucht verzweifelt, zu retten, was noch zu retten ist. Da wähnt er Nina plötzlich in großer Gefahr.

Erstsendung im Ersten am 30. November 2013

Die Pfefferkörner | 30.11.2013