Sendedatum: 27.01.2001 08:30 Uhr Folge 9 - Starallüren

Jana versucht alles, um sich vor einem Treffen mit Celine, der Freundin ihres Vaters, zu drücken. Sie überredet sogar Natascha, das lang geplante Bowling mit Fiete abzusagen, um ihr zu helfen. In der Zeitungsredaktion überrascht Celine Jana dann aber mit einem Einsatz als Junior-Journalistin. Sie darf bei einem Interview mit Michael Jackson dabei sein, der gerade einen Teil seines neuen Musikvideos im Hamburger Hafen dreht.

Ein Interview mit Michael Jackson will sich Jana nun doch nicht entgehen lassen – selbst wenn sie dafür Celine ertragen muß. Am Drehort werden Jana und Natascha dann Zeugen, wie ein junges Tänzerpaar in Celines rotem Mustang davonfahren will. Als Natascha sich den beiden in den Weg stellt, drückt ihr der Tänzer kurzerhand ein Autogramm in die Hand, erklärt ihr, er sei der Neffe von Michael Jackson und düst davon. Jana und Natascha sind geschockt. Wie erklären sie das bloß Celine, wo sie doch auf den Wagen aufpassen sollten. Der Mustang muß wieder her. Im Hauptquartier findet Cem auf dem Autogrammzettel einen Hinweis. Die Spur führt ins Wachsfigurenkabinett. Mit einem Trick gelingt es den Pfefferkörnern, den verliebten jungen Tänzern den Autoschlüssel wieder abzunehmen.

Celine ist froh, ihren geliebten roten Mustang wiederzuhaben, und Jana muß zugeben, daß Celine doch gar nicht so übel ist.

Erstausstrahlung im KiKA am 6. Januar 2000, 16.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 27.01.2001 | 08:30 Uhr