Sendedatum: 03.02.2001 08:30 Uhr Folge 10 - Ätzende Kanister

Fiete ist bitter enttäuscht: sein Vater wollte mit ihm zum Fußballspiel gehen und hält sein Versprechen nicht. Bloß, weil sein Freund Lausen mal wieder Probleme hat. Derweil angelt Vivi einen Kanister aus dem Fleet.

Das Etikett weist Lausen, den guten Geschäftsfreund von Fietes Vater, als Besitzer aus. Vivi erhofft sich gleich einen Finderlohn. Doch als Cem neugierig den Schraubverschluß öffnet, schlägt ihnen ein furchtbarer Gestank entgegen. Cem weiß sofort: das ist kein Öl, das ist Schwefelsäure, die da in die Elbe verklappt wird. Fiete schleicht sich an Bord einer Barkasse, um den Umweltsünder per Videokamera zu überführen.

Endlich kann Fiete seinem Vater beweisen, dass Lausen kein echter Freund ist.

Erstausstrahlung im KiKA am 7. Januar 2000, 16.30 Uhr.

