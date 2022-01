Sendedatum: 17.02.2001 08:30 Uhr Folge 12 - Das Johannisfest

Fiete will Natascha mit einem lettischen Johannisfest überraschen. Vivi bewacht allein den Platz, als zwei Rowdies auftauchen, die diesen für sich beanspruchen. Als Fiete Natascha das Johannisfest präsentieren will, ist alles zerstört. Vivi sitz zusammengekauert in einer Ecke.

Jana findet ein Indiz, dass den Verdacht auf den 18jährigen Kai aus der Jugendwohngruppe von Cems Onkel Kemal lenkt. Kai denkt nicht daran, Kemal zuzuhören und schlägt ihn nieder. Fiete hält Kemal für einen Schwächling. Dabei hatte Cem erzählt, dass Kemal ein guter Kendo-Kämpfer wäre. Kendo! Cem trainiert die asiatische Kampfsportart und könnte die Pfefferkörner beschützen. Die Frauen beschließen, daß Johannisfest trotz alle dem zu feiern. Und wenn die Schlägertypen wieder auftauchen? Daran will keiner denken. Doch genau das passiert. Kai und seine Gang sind wild entschlossen, sich den Platz mit Gewalt zu nehmen. Doch Cem macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Er tritt zum Kendo-Kampf gegen Kai an und es gelingt ihm, den muskelbepackten Ganganführer intelligent und entschlossen außer Gefecht zu setzen.

Die Gang ist voller Hochachtung vor Cem und zieht von dannen. Vivi ist erleichtert und Fiete kann endlich mit seiner Natascha und den Pfefferkörnern das Johannisfest feiern.

Erstausstrahlung im KiKA am 11. Januar 2000, 16.30 Uhr.

