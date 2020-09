Stand: 23.09.2020 14:37 Uhr

Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch wann wird er zur Verfügung stehen? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

+++ Aktuelle Meldungen im Ticker +++

Deutschland will Covax finanziell unterstützen

23.9.2020: Deutschland will nach NDR-Informationen zusätzliche Mittel für die WHO-Initiative Covax bereitstellen, deren Ziel eine faire Verteilung möglicher Corona-Impfstoffe ist. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) teilte dem NDR mit, die Bundesregierung werde die Versorgung von Entwicklungsländern mit Impfstoffen über Covax unterstützen. Die Höhe der Zusage stehe demnach noch nicht fest, werde aber in Kürze bekannt gegeben. Zuvor hatte das Bundesgesundheitsministerium dem NDR geschrieben: "Die Bundesregierung unterstützt ausdrücklich das mit den EU-Mitgliedsländern abgestimmte Engagement der europäischen Kommission von Covax mit Finanzmitteln, Expertise und Produktionskapazitäten in Europa." Die EU hatte bislang 400 Millionen Euro zugesagt. Die Summe würde allerdings höchstens reichen, um 80 Millionen Menschen im Rest der Welt impfen zu können - also deutlich zu wenig.

Johnson & Johnson startet große, abschließende Studie

23.9.2020: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die ersten Probanden im Rahmen einer großen Phase-3-Studie impfen lassen. Insgesamt 60.000 Menschen in acht Ländern sollen daran teilnehmen. Ziel ist es herauszufinden, ob der Impfstoff-Kandidat des Unternehmens wirksam und sicher ist. Der Chef des Konzerns, Paul Stoffels, sagte, er rechne mit Ergebnissen bis Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres. Das Mittel wurde von der Firma Janssen mit Sitz in Neuss entwickelt, die zum Konzern Johnson & Johnson gehört. Der Impfstoff soll in einer Dosis verabreicht werden. Bei den meisten anderen Impfstoff-Kandidaten werden voraussichtlich zwei Impfungen für einen wirksamen Schutz nötig seien.

156 Ländern machen bei Covax-Initiative mit

22.9.2020: An der Initiative Covax von der WHO und den Organisationen GAVI und CEPI, die für eine faire Verteilung möglicher Corona-Impfstoffe sorgen will, wollen sich 156 Länder beteiligen. Unter den Teilnehmern sind bislang 64 Länder mit einem hohen Einkommen, die die Kosten für die ärmeren teilweise übernehmen wollen. Gespräche mit weiteren Ländern, unter anderem mit China, würden noch laufen, teilte die WHO mit. Die USA haben abgelehnt sich zu beteiligen. Die Covax-Initiative will bis Ende 2021 Impfstoffe für etwa eine Milliarde Menschen kaufen. Insgesamt reicht das bislang zugesagte Geld jedoch bei weitem nicht aus. Die EU und zwei weitere europäische Länder wollen als "Team Europe" insgesamt bis zu 400 Millionen Euro geben. Das würde wohl lediglich für eine Impfung von höchstens 80 Millionen Menschen reichen. Die Covax-Initiative ist Teil des sogenannten ACT-Accelerator-Programms, das dafür sorgen soll, dass ärmere Länder Zugang zu Impfungen, Diagnostika und Medikamenten erhalten. Insgesamt wurden nach Angaben der WHO dafür bislang 3 Milliarden Dollar bereitgestellt. Nötig seien aber 38 Milliarden.

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.

