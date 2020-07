Wann ist ein Corona-Schutz da?

Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch wann wird er zur Verfügung stehen? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR in den kommenden Monaten nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

+++ Aktuelle Meldungen im Ticker +++

20.7.20: Mehr als 160 Forscherteams suchen weltweit nach einem Impfstoff. Drei von ihnen haben bereits große, abschließende Studien gestartet. Dennoch sagen Experten: Ein Mittel wird frühestens nächstes Jahr zur Verfügung stehen.



20.7.20: Die Hamburger Forscherin Marylyn Addo betont, die Sicherheit bei der Impfstoff-Entwicklung müsse höchste Priorität haben. Im Interview mit NDR.de berichtet sie zudem, wie es sich anfühlt, an etwas zu forschen, auf das die ganze Welt dringend angewiesen ist.



20.7.20: Das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) steigt bei dem Tübinger Unternehmen Curevac ein. Die Briten kaufen für etwa 150 Millionen Euro knapp 10 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Im Juni hatte sich bereits die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro an Curevac beteiligt.



16.7.20: Sicherheitsbehörden schlagen Alarm: Russische Hacker sollen weltweit Wissenschaftler ausspähen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten.

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst die Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.