Wie lange dauert es, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

Podcast: Ein Wundermittel für Trump?

29.10.2020: US-Präsident Donald Trump hat immer wieder versucht, die Impfstoff-Entwicklung zu beschleunigen, vermutlich auch, um sich noch vor der Wahl als Pandemie-Bekämpfer präsentieren zu können. War er damit erfolgreich? Darum geht es in der aktuellen Podcast-Folge "Die Jagd nach dem Impfstoff".

200 Millionen weitere Impfdosen für Covax-Initiative

29.10.2020: Die Pharmaunternehmen Sanofi und GlaxoSmithKline (GSK) haben angekündigt, 200 Millionen Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs der Covax-Initiative zur Verfügung stellen zu wollen, falls er zugelassen werden sollte. Die beiden Firmen rechnen damit, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine Zulassung beantragen zu können. Sie haben bereits Liefervereinbarungen mit der EU für 300 Millionen Dosen und den USA für 600 Millionen Dosen getroffen. Die Covax-Initiative wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Nicht-Regierungsorganisationen GAVI und CEPI getragen. Ihr Ziel ist, bis Ende 2021 weltweit zwei Milliarden Impfstoffdosen weltweit gerecht zu verteilen. Etwa 180 Länder haben zugesagt, sich daran zu beteiligen. Covax hat bislang Vereinbarungen mit zwei weiteren möglichen Lieferanten getroffen - mit AstraZeneca und Novavax.

Steinmeier warnt vor Impfstoff-Nationalismus

26.10.2020: Bundespräsident Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, Corona-Impfstoffe weltweit solidarisch zu verteilen. Die Formel, "wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht" sei nicht nur unethisch, sie sei dumm, sagte Steinmeier zur Eröffnung des World Health Summit in Berlin. Das Virus kenne keine Grenzen, die Nationalität seiner Opfer sei ihm gleichgültig. Man müsse ihm gemeinsam entgegentreten. Der Präsident lobte deshalb auch die WHO-Initiative Covax, die für eine weltweit faire Verteilung möglicher Corona-Impfstoffe sorgen will. Steinmeier wies aber auch darauf hin, dass die Finanzierung bei weitem noch nicht gesichert sei.

Nach Krankheitsfällen: Studien können wieder starten

26.10.2020: AstraZeneca und Johnson & Johnson können die Studien zu ihren jeweiligen Impfstoff-Kandidaten fortsetzen. Beide Unternehmen hatten zwischenzeitlich die Tests ausgesetzt, weil Teilnehmer erkrankt waren. AstraZeneca erhielt nach eigenen Angaben am Freitag die Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Fortsetzung seiner Phase-3-Studie in den USA. In Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Japan hatten die zuständigen Behörden bereits die Fortsetzung genehmigt. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass der Impfstoff offenbar nicht für den Krankheitsfall ursächlich gewesen ist. Johnson & Johnson hat ebenfalls am Freitag die Wiederaufnahme seiner Tests angekündigt. Bei einer "gründlichen Auswertung" des Krankheitsfalls "konnte keine eindeutige Ursache festgestellt werden", teilte das Unternehmen mit. Nun soll die dritte und finale Testphase mit insgesamt 60.000 Probanden an 200 Orten in den USA, Lateinamerika und Südafrika wieder anlaufen.

Neuer Podcast zur Jagd nach dem Impfstoff

22.10.2020: Die ersten Zulassungsverfahren haben in Europa begonnen - die Corona-Impfstoffentwicklung geht also in die heiße Phase. Deshalb startet NDR Info nun mit einem wöchentlichen Podcast über "Die Jagd nach dem Impfstoff". Welche Unternehmen liegen vorn? Und was passiert, wenn überraschende Nebenwirkungen auftauchen? Darum geht es in der ersten Folge.

Deutsche Firmen im Impfstoff-Rennen

22.10.2020: Eigentlich haben sie vor allem an Krebsmedikamenten geforscht: die beiden Firmen Biontech und Curevac aus Mainz und Tübingen. Und das Unternehmen IDT Biologika in Dessau war vor der Privatisierung ein Impfstoffwerk in der DDR. Heute entwickeln alle drei deutschen Firmen einen Corona-Impfstoff. Wie weit sind sie - und wer bezahlt die Forschung? Dazu mehr auf tagesschau.de.

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat zudem erste Zulassungsverfahren gestartet, während die Phase-3-Studien noch liefen ("rolling review"). Der Impfstoff des Gamaleya-Instituts wurde in Russland bereits vor dem Start der Phase 3 für einen Einsatz zugelassen.

