Stand: 27.07.2020 13:39 Uhr

Wann ist ein Corona-Schutz da?

Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch wann wird er zur Verfügung stehen? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR in den kommenden Monaten nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

+++ Aktuelle Meldungen im Ticker +++

Moderna startet Phase-3-Studie in den USA

27.7.20: Das US-Unternehmen Moderna hat eine große, abschließende Studie für seinen Impfstoff-Kandidaten gestartet. Es teilte mit, dass die ersten Probanden im Rahmen einer sogenannten Phase-3-Studie geimpft worden seien. Insgesamt 30.000 Menschen sollen an der Studie in den USA teilnehmen. Es ist der vierte mögliche Impfstoff, der nun in einer solchen Untersuchung getestet wird.

Neue Studien: Impfbereitschaft sinkt

24.7.20: Wissenschaftler der Uni Heidelberg haben Anfang Juli 1350 Menschen befragt, ob sie sich impfen lassen wollen, sollte ein Impfstoff zur Verfügung stehen. 55 Prozent sagten, sie wollten dies sicher oder wahrscheinlich tun. Je stärker die "Verschwörungsmentalität" der Befragten gewesen sei, desto geringer sei die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, stellten die Forscher fest. Zuvor hatte bereits eine Umfrage von Wissenschaftlern der Uni Hamburg gezeigt, dass sich immer weniger Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Ihr zufolge waren es im April in Deutschland noch 70 Prozent, im Juni dann nur noch 61 Prozent. Viele, die es nicht wollen, nannten die Angst vor möglichen Nebenwirkungen als Grund.

Frühere Meldungen finden Sie in der Übersicht.

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.