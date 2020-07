Stand: 28.07.2020 10:20 Uhr

Wann ist ein Corona-Schutz da?

Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch wann wird er zur Verfügung stehen? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

+++ Aktuelle Meldungen im Ticker +++

Nächste Phase für Biontech-Impfstoff

28.7.20: Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer dürfen ihren Impfstoff-Kandidaten jetzt in einer großen Studie testen. Die US-Behörde erteilte ihnen die entsprechende Erlaubnis. 30.000 Probanden sollen an der Untersuchung teilnehmen. Ziel ist es zu prüfen, ob der Impfstoff wie erhofft wirkt und keine schweren Nebenwirkungen verursacht. Läuft alles wie geplant, könnten sie im Oktober die Zulassung beantragen, teilten die Unternehmen mit.

Moderna startet Phase-3-Studie in den USA

27.7.20: Das US-Unternehmen Moderna hat eine große, abschließende Studie für seinen Impfstoff-Kandidaten gestartet. Es teilte mit, dass die ersten Probanden im Rahmen einer sogenannten Phase-3-Studie geimpft worden seien. Insgesamt 30.000 Menschen sollen an der Studie in den USA teilnehmen. Es ist der vierte mögliche Impfstoff, der nun in einer solchen Untersuchung getestet wird.

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.