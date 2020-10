Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch wann wird er zur Verfügung stehen? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

+++ Aktuelle Meldungen im Ticker +++

Zulassungsprozess für Biontech-Impfstoff gestartet

6.10.2020: Der Zulassungsprozess für den Corona-Impfstoff-Kandidaten des Mainzer Unternehmens Biontech startet. Das bestätigte die europäische Arzneimittelbehörde EMA. Die Daten der klinischen Prüfung werden nun nach und nach parallel zu den laufenden Studien geprüft und bewertet. Dieses sogenannte Rolling-Review-Verfahren soll den Zulassungsprozess beschleunigen. Die Firma Biontech, die mit dem Pharmakonzern Pfizer kooperiert, ist damit das erste deutsche Unternehmen und mit dem britischen Konzern AstraZeneca das zweite insgesamt, das bei der EMA für diesen Prozess zugelassen wurde. "Das Rolling-Review-Verfahren wird solange fortgesetzt, bis genügend Grundlagen vorhanden sind, um einen formellen Zulassungsantrag zu unterstützen", teilte die EMA mit. Der von Biontech entwickelte Wirkstoff gehört in die Gruppe der genbasierten Impfstoffe und ist ein sogenannter RNA-Impfstoff.

tagesschau.de Zulassungsprozess für Biontech-Impfstoff gestartet Die Mainzer Firma Biontech ist bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Die europäische Pharmaaufsicht läutete den Genehmigungsprozess ein. extern

Impfstoff-Test startet in Hamburg

2.10.2020: Ein weiterer Impfstoff gegen das neue Coronavirus darf nun in Deutschland an Menschen getestet werden. Das teilte die zuständige Bundesbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut, mit. Der Impfstoff-Kandidat des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) wird von Forschern an den Standorten München, Marburg und Hamburg sowie von der Firma IDT Biologika in Dessau entwickelt. Das Mittel soll ab Mitte Oktober zunächst an insgesamt 30 gesunden freiwilligen Studienteilnehmern auf Sicherheit, Verträglichkeit und auf die ausgelöste Immunantwort untersucht werden. Diese erste klinische Prüfphase wird von der Infektiologin Marylyn Addo am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) geleitet.

Weitere Informationen Impfstoff-Test startet in Hamburg An etwa 200 Corona-Impfstoffen wird derzeit weltweit geforscht. Nun wird ein weiterer Kandidat aus Deutschland an Menschen getestet - ein Vektor-Impfstoff des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. extern

Erster Zulassungsprozess in EU begonnen

1.10.2020: Für eine mögliche Zulassung hat die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA mit der Überprüfung eines ersten Corona-Impfstoffs begonnen. Das Mittel ist von dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt worden. Die EMA betonte jedoch, dass der Start des Prüfverfahrens nicht bedeute, dass der Impfstoff schon als wirksam und sicher eingeschätzt werden könne. Das müsse sich jetzt erst noch zeigen. Wegen der weiter rasanten Ausbreitung des Coronavirus soll das Verfahren beschleunigt werden. Deshalb überprüft die Behörde Daten noch während sie erhoben werden. Wie lange die Überprüfung dauern wird, ist unklar. Tests mit Tausenden von Versuchspersonen seien im Gange, die Ergebnisse würden in den nächsten "Wochen und Monaten" erwartet, teilte die EMA mit.

Corona-Impfstoffe: Noch viele Fragen offen

1.10.2020: Mittlerweile werden weltweit 40 Impfstoff-Kandidaten gegen das Coronavirus in klinischen Studien getestet. Doch ob sie tatsächlich vor einer Erkrankung schützen oder im Idealfall sogar vor einer Ansteckung, ist noch unklar - und auch, für wen sie am Ende geeignet sein werden. "Es gibt mehr offene als beantwortete Fragen", sagt Tobias Welte, Pneumologe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Links Wie gut könnten Impfstoffe schützen? Die Herausforderungen bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff sind immens: Noch immer ist unklar, wie gut die Mittel wirken. Gerade bei älteren Menschen könnte der Schutz schwächer ausfallen. extern

Frühere Meldungen finden Sie in der Übersicht.

AUDIO: #28 Die Jagd nach dem Milliarden-Jackpot (31 Min)

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat zudem erste Zulassungsverfahren gestartet, während die Phase-3-Studien noch liefen ("rolling review"). Der Impfstoff des Gamaleya-Instituts wurde in Russland bereits vor dem Start der Phase 3 für einen Einsatz zugelassen.

VIDEO: Corona-Impfstoff: Geht schnell und sicher? (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Panorama - die Reporter | 02.02.2021 | 21:15 Uhr