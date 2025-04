Seehunde, die Lieblinge der Touristen auf den nordfriesischen Inseln. Verliert ein Heuler seine Mutter, so lassen Helfer nichts unversucht, um das Tier zu retten und bringen es in eine Seehund-Aufzuchtstation. So weit das Klischee: Die Wahrheit sieht - zumindest in Schleswig-Holstein - anders aus. mehr