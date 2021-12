Danke für 13 Jahre Treue! Sendedatum: 16.12.2021 16:10 Uhr Mein Nachmittag verabschiedet sich nach 13 Jahren aus dem Programm des NDR Fernsehens und wir möchten uns recht herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für 13 Jahre Treue bedanken!

Wir als Redaktions-Team möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Wir haben bis zuletzt viel Herzblut in die Sendung gesteckt und verabschieden uns feierlich in der letzten Ausgabe am 16. Dezember 2021 - mit vielen bekannten Gesichtern.

Auch wenn Mein Nachmittag im kommenden Jahr nicht wieder auf Sendung gehen wird, werden Sie viele liebgewonnene Protagonisten und Inhalte unserer Sendung auch weiterhin im Programm des NDR finden - unter anderem in unseren Onlineangeboten. Auf den Internetseiten von NDR.de oder auf unseren YouTube-Kanälen - wie zum Beispiel NDR Ratgeber finden Sie viele aktuelle Ratgeber-Angebote, mit denen wir Sie ständig auf dem Laufenden halten.

Das Moderations-Team beschreitet neue Wege

Unsere Moderator*innen haben in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und wir freuen uns sehr, dass auch sie weiterhin zu sehen und zu hören sein werden. Ilka Petersen beispielsweise können Sie ab Frühjahr 2022 unter anderem in ihrem neuen Podcast "Alles auf Anfang" hören. Stephanie Müller-Spirra präsentiert die ARD Sportschau und ist in den kommenden Wochen unter anderem bei der Wintersport-Berichterstattung im Einsatz. Auch Yared Dibaba ist als ein prominentes Gesicht des Norddeutschen Rundfunks natürlich weiterhin in vielen Formaten zu sehen. Er wird unter anderem für die Sendung "Yared kommt rum" durch Norddeutschland reisen.

Herzlichen Dank für Ihre Treue

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Treue bedanken und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weiterhin dem NDR Programm treu bleiben und wünschen Ihnen in diesen Wochen Gesundheit, ein wunderbares Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2022!

