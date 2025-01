Kontakt zu Inas Nacht

Vielen Dank für Ihr Interesse an Inas Nacht. Wir sind sehr an Ihrer Meinung, Ihren Fragen oder Anregungen und natürlich auch an Ihrer Kritik interessiert: Schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail! Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es leider grundsätzlich keine Karten für Zuschauerplätze im "Schellfischposten" gibt. Wir erhalten Hunderte Anfragen mit Kartenwünschen in jedem Jahr, leider stehen in unserer kleinen Hamburger Hafenkneipe aber nur zwei Tische, an denen maximal 14 Personen Platz finden. Deshalb können wir keinerlei Kartenwünsche berücksichtigen, so leid uns das tut.

Ihre Daten Anrede: Vorname: Nachname: Straße / Nr.: PLZ / Ort: E-Mail: * Telefon: Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!