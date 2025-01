Stand: 18.07.2024 20:00 Uhr Inas Nacht mit Wigald Boning, Bernhard Hoëcker und Michael Kessler

Late-Night-Show mit der Entertainerin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten".

Pub-Quiz mit Wigald Boning und Bernhard Hoëcker

Ina Müller begrüßt zunächst das Freundespaar Wigald Boning und Bernhard Hoëcker. Sie erzählen von ihren besonderen Hobbies und sportlichen Leidenschaften, denen sie teils auch zusammen nachgehen. Und natürlich unterzieht Ina Müller die beiden Männer, die im TV oft mit ihrem breit gefächerten Wissen glänzen, auch einem speziellen Quiz.

Zum Gespräch hinzu kommt der Schauspieler und Comedian Michael Kessler. Er erzählt von seiner Herkunft aus einer Optikerfamilie und tauscht sich mit Ina Müller und den beiden anderen Gästen darüber aus, bei was er besonders ordentlich oder eigen ist.

Britische Neuentdeckung: The Last Dinner Party

Erster Musikgast der heutigen Folge sind die Musikerinnen von "The Last Dinner Party", die in den letzten Monaten zur am häufigsten prämierten neuen Band Großbritanniens avancierten. Den Abend beschließen "Grossstadtgeflüster" aus Berlin, die bei Inas Nacht bereits zum zweiten Mal mit ihrem Electropunk begeistern.

Wie immer mit dabei sind auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors "De Tampentrekker", die vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen. 14 Personen bestreiten das Publikum und dürfen mit den Bierdeckelfragen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!

18.07.2024 | 23:35 Uhr