Ina Müller - Nordlicht mit "Schnauze"

Die beliebte Sängerin und Moderatorin Ina Müller wächst als vierte von fünf Bauerntöchtern im Landkreis Cuxhaven auf. Plattdeutsch ist ihre Muttersprache. Sie lernt Pharmazeutisch-Technische-Assistentin, hängt 1996 den Kittel an den Nagel und wird eine Hälfte des Kabarett-Duos Queen Bee. Seit 2005 veröffentlicht sie nur noch als Solokünstlerin überaus erfolgreiche Bücher und CDs und singt in ausverkauften Hallen.

Erfolgreiche Fernsehmoderatorin

Im NDR Fernsehen debütiert Ina Müller 2005 mit der Single-Show Land & Liebe. In den unterhaltsamen Reportage-Reihen Inas Norden und Stadt, Land, Ina! präsentiert sie Land und Leute aus der Region. In der Musik-Late-Night-Show Inas Nacht singt und sabbelt Ina so charmant mit ihren Gästen, dass sie dafür 2008 und 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis, 2009 mit dem Deutschen Comedypreis und 2010 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wird. Im Jahr 2012 erhält die Sendung sogar noch einen Echo als "Medienpartner des Jahres". Ina Müller lebt in Hamburg.