Schaalseeregion und der Kräutertraum

Wo wird am leckersten gekocht in Norddeutschland? Sechs Hobbyköche und -köchinnen aus sechs unterschiedlichen Regionen treten in einem Kochwettbewerb gegeneinander an und bewerten sich gegenseitig. In jeder Folge lädt ein Kandidat die anderen Mitstreiter zu sich nach Hause ein und verwöhnt sie mit einem Drei-Gänge-Menü.

Zu Gast bei Dirk Endrulat am Schaalsee

In der fünften Folge geht es für unsere Heimatköche in die Schaalseeregion. Dirk Endrulat, der einzige Mann in der Runde, heißt die Gäste auf seinem Kastanienhof im mecklenburgischen Bülow willkommen. Vor knapp 15 Jahren hatte Dirk genug vom Stadtleben und kaufte sich zusammen mit seinem Mann Hajo ein altes Bauernhaus in Alleinlage zwischen Wäldern und Feldern am Rande des Biosphärenreservats Schaalsee.

Über die Jahre haben sie sich ein wahres Paradies geschaffen: Ein riesiger Gemüsegarten, alte Obstbäume, ein großes Kräuterbeet und ein paar Tiere sind Dirks ganzer Stolz. Deshalb kann es der Gartenfreund kaum erwarten, den anderen Köchinnen seinen Kastanienhof zu zeigen. Als Aktion hat sich der 59-Jährige etwas ganz Besonderes überlegt: Die Damen sollen einen traditionellen Tanz lernen und müssen dabei Taktgefühl beweisen.

Kräuter und Gemüse aus dem eigenen Garten

Naturnah, ökologisch und biologisch - ganz nach seinem Credo möchte Dirk seinen Gästen mit besten Zutaten aus dem Kräuter- und Gemüsegarten, eigenem Schweinefleisch und viel Kreativität beweisen, was er am Herd so draufhat. Punkten möchte der Mecklenburger auch mit dem Gewächshaus, in dem das Essen stattfindet.

Das Dinner läutet Dirk mit einer Kartoffelschaumsuppe mit Kräutern und Croûtons ein. Danach geht es typisch mecklenburgisch weiter: Kräuterbraten vom Schwein auf Gemüse-Linsen-Risotto mit karamellisierten Möhren und Kartoffel-Sellerie-Püree. Der süße Nachtisch: Marzipan-Mousse mit Gartenbeeren auf Rhabarberschaum mit warmer Bitterschokolade. Ob Gartenfreund Dirk die Gäste mit diesem Menü überzeugen kann?

Die Rezepte zur Sendung Strawberry-Welcome Dieser Begrüßungs-Cocktail aus pürierten Erdbeeren, Sekt und Amaretto schmeckt so richtig nach Sommer und sieht dekorativ aus. mehr Getrüffeltes Kartoffelschäumchen Trüffelbutter und Sahne machen aus der Kartoffelsuppe ein Geschmackserlebnis. Serviert wird sie mit Croûtons und frittierten Salbeiblättern. mehr Kräuterbraten vom Schwein Für seinen würzigen Braten verwendet Dirk Endrulat Fleisch vom Protestschwein, einer seltenen Rasse. Dazu gibt es Gemüse-Linsen-Risotto, Möhren und Püree. mehr Marzipan-Mousse Diese raffinierte Mousse besteht aus Marzipan, Milch, Amaretto und Sahne und wird dekorativ mit frischen Beerenfrüchten und Schokoladensoße angerichtet. mehr