Stand: 14.08.2020 15:52 Uhr Archiv

Die Garten-Docs: Peter Rasch und seine Experten

Fiese Schädlinge, matschiger Schattenrasen oder invasives Springkraut: Immer wenn es Probleme im Garten gibt, kommen die Garten-Docs um Profigärtner Peter Rasch zum Einsatz. In ihrer Zentrale mitten in Mecklenburg nehmen sie alle Herausforderungen an, experimentieren mit Biodünger, züchten Würmer, basteln an allerlei Apparaturen und Werkzeugen. Dabei haben sie immer im Blick: Machbarkeit, Spaß und Kosten. Wo Peter Rasch und sein Expertenteam beraten, ist hoffentlich schon bald wieder alles im grünen Bereich.

Peter Rasch

Profi-Gärtner Peter Rasch hat seine Zentrale mitten in Mecklenburg. Seit Jahren betreibt er nicht nur seine eigene Gärtnerei, sondern ist als Garten-Experte beim NDR zu sehen und zu hören. Im September 2019 ist er zum ersten Mal als Garten-Doc im Einsatz. Ihm stehen dabei von Fall zu Fall weitere Experten zur Seite.

Lisa Willers

Lisa Willers ist die Neue an Peter Raschs Seite. Sie ist Zierpflanzen-Expertin, Garten und Landschaftsbau-Meisterin und seit der zweiten Staffel im Team der Garten-Docs. Lisa Willers bildet zudem auch aus.

Steffen Behrendt

Der Garten-Experte Steffen Behrendt ist Garten- und Landschaftsbaumeister - spezialisiert auf Gartenteiche. Er weiß, worauf beim Anlegen und Erweitern von Teichen zu achten ist und hilft bei Problemen mit dem Gartenteich.

Frank Wonglorz

Der Tomaten-Fachmann Frank Wonglorz betreibt einen Tomatenhof und hat sich vor allem auf historische Sorten spezialisiert. 75 solcher Tomatensorten gibt es in seiner Gärtnerei. Hier zieht er Tomatenpflanzen noch ganz traditionell auf Erde im Gewächshaus. Hobby-Züchter aus dem ganzen Land suchen seine Expertise.