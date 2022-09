Sendedatum: 08.09.2022 22:50 Uhr extra 3 vom 08.09.2022

Beim neuen Entlastungspaket werden einige Hilfen wieder mit der Gießkanne verteilt, statt spezifisch für die ärmere Bevölkerungsgruppe. So gibt es jetzt für alle 18 Euro Kindergeld mehr. 18 Euro, oder wie man in Hamburg in den Alster-Stadtteilen sagt: "Zur Vorspeise zwei Austern mehr". Hätte man es bei den Reichen gespart und dafür ärmeren Familien 36 Euro gezahlt, wäre das sicher sinnvoller gewesen. Denn es ist ja so: Die Preissteigerung betrifft im Prinzip alle. Aber natürlich trifft die Inflation nicht jeden gleich.

Themen der Sendung:



Neues Entlastungspaket: Endlich alle enttäuscht

Adel: Royale Sozialschmarotzer?

Fleischkonsum und Ersatzprodukte

FIFA und die WM 2022 in Katar

und vieles mehr

