extra 3 vom 02.09.2021

In weniger als vier Wochen ist Bundestagswahl. Die aktuelle Staffel zieht sich so ein bisschen. Am Sonntag war Triell. Klingt wie eine Mischung aus Vogelfutter und Diätlimonade. Dabei ist es was ganz anderes, nämlich eine TV-Premiere. Alle drei kommen kommen zusammen: Armin Laschet, Annalena Baerbock und dieser geile Anzug mit Olaf Scholz drin. Quasi die deutschen Avengers.

Themen der Sendung:



Wahl 2021: Triell oder Dreikrampf ums Kanzleramt?

Realer Irrsinn: Stadt und Anwohner streiten um Unkraut

Die Grünen und Annalena Baerbock verpatzen den Wahlkampf

Wie die Mafia deutsche Immobilien zur Geldwäsche nutzt

Nach der Wahl: Bundestag wird weiter wachsen

