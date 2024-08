Kranke Schilddrüse: Welche Ernährung hilft? Eure Frage an Doc Andresen Stand: 26.08.2024 17:00 Uhr Überfunktion, Unterfunktion - kann eine spezielle Ernährungsweise die Beschwerden bessern? In unserer nächsten Community-Folge beantwortet Doc Viola Andresen Eure Fragen zum Thema Schilddrüse.

Die Schilddrüse ist ein wichtiges und faszinierendes Organ. Funktioniert sie nicht, wie sie soll, hat das oft erhebliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel und das Wohlbefinden. Verschiedene Medikamente helfen, die Hormonsituation einzustellen, können aber ihrerseits Nebenwirkungen haben und oder auch mit Lebensmitteln in Wechselwirkung treten. Nicht wenige Schilddrüsenkranke empfinden das Thema Ernährung als "kompliziert".

Ernährungs-Doc Viola Andresen beantwortet Eure Fragen

Wie viel Jod und Selen steckt in Lebensmitteln, was kann eine antientzündliche Ernährung bei Hashimoto-Thyreoiditis leisten, welche Ernährung empfiehlt sich bei Morbus Basedow? Darf man bei Schilddrüsenkrankheiten Gluten essen - oder nicht? Was ist ernährungsmäßig zu beachten bei der Einnahme von Medikamenten? In unserer kommenden Community-Folge widmen wir uns Euren Ernährungsfragen. Zu Gast bei Julia Demann wird PD Dr. Viola Andresen sein, Fachärztin für Inneres und Ernährungs-Doc.

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 09.10.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung