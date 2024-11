DAS! ist mein Song: Joja Wendt spielt Ihre Lieblingslieder Sendedatum: 29.12.2024 18:45 Uhr DAS! ist mein Song 2024 heißt es am 29. Dezember live im DAS! Studio, wenn Hinnerk Baumgarten Joja Wendt ans Klavier bittet - und Ihren Lieblingssong zur Aufführung bringt.

Sie haben einen Wunschtitel und möchten kurz vor dem Jahreswechsel bei DAS! einen lieben Menschen live in der Sendung grüßen, "Danke" sagen, zum Geburtstag gratulieren, oder an einen besonderen Moment im Leben erinnern? Dann bewerben Sie sich vom 20. bis 30. November bei DAS!.

Schreiben Sie uns Ihre Liederwünsche für Joja Wendt

Erzählen Sie uns die Geschichte Ihres Songs. Drei Titel werden aus den Bewerbungen ausgewählt und kommen am 29. Dezember zur Aufführung - live von Joja Wendt für Sie am Klavier gespielt. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - bitte geben Sie Ihre Daten einfach unten in das Formular ein. Alle rechtlichen Infos zur Teilnahme an der Aktion finden Sie hier in den Teilnahmebedingungen.

Joja Wendt, einer der erfolgreichsten Pianisten Deutschlands, begeistert sein Publikum weltweit mit Virtuosität und feinstem Entertainment. Schon im Alter von vier Jahren beginnt der Hamburger, sich am Piano auszuprobieren, es folgt ein Klavierstudium am Konservatorium in Hilversum und in der Manhattan School of Music in New York. Während einer "Jam Session" in einem Hamburger Musik-Club wird er von Joe Cocker entdeckt, der ihn für seine Tour engagiert: Der Startschuss in eine internationale und erfolgreiche Karriere. Kurz vor seinen Neujahrskonzerten in der Elbphilharmonie und der Fortführung seiner Deutschland-Tournee, nimmt Joja Wendt auf dem Roten Sofa Platz und erfüllt dem DAS! Publikum am Flügel musikalische Wünsche Ihrer Lieblings-Songs. Natürlich live.

Meine Daten: Name, Vorname: * Wohnort: * Telefonnummer: E-Mail-Adresse: Welchen Song wünschen Sie sich von Joja Wendt? ?: * Was verbinden Sie mit dem Song? Gibt es eine Geschichte dazu?: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: DAS! | 29.12.2024 | 18:45 Uhr