Landtagswahl in SH: Das Triell zwischen CDU, Grüne und SPD

Erstmals vor einer Landtagswahl im Norden lädt der NDR zu einem Triell ein: Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) trifft auf Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) und Thomas Losse-Müller (SPD). Wer überzeugt die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein am meisten? Den Schlagabtausch der drei Kandidierenden im Norwegenkai in Kiel moderieren NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Leiterin für Politik und Investigation im NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein.