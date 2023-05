Gefälschte Reiseportale: Fake-Angebote im Netz erkennen Stand: 17.05.2023 12:30 Uhr Der Urlaub ist gebucht und bezahlt, das Ferienhaus existiert jedoch gar nicht. Gefälschte Reiseportale im Netz unterscheiden sich optisch kaum von seriösen Websites. So können Verbraucher Betrug erkennen.

Wenn Ferienhäuser, Pauschalreisen, Tickets oder Hotels im Internet besonders günstig angeboten werden, sollten Verbraucher misstrauisch sein. Denn im Netz finden sich immer häufiger gefälschte Buchungsportale mit nicht existenten Angeboten, die von den Websites großer Anbieter optisch kaum zu unterscheiden sind oder sogar darauf verlinken.

So gehen die Betrüger vor

Im Internet gibt es zahlreiche Programme zur Erstellung von Websites. Ganz ohne Vorkenntnisse können Cyberkriminelle so in kurzer Zeit seriös wirkende Fake-Reiseportale einrichten. Gerät eine falsche Website nach einiger Zeit durch schlechte Bewertungen geprellter Opfer oder Anzeigen in Verruf, nehmen die Betrüger diese offline und starten einfach von Neuem. Das alte Buchungsportal ist dann nicht mehr erreichbar. Dafür ist die gleiche, duplizierte Website unter einer neuen Web-Adresse zu finden. Die Betrugsmasche beginnt von vorn.

Häufig sind sogar mehrere, identische Websites unter verschiedenen Web-Adressen gleichzeitig online. Um Verbraucher zu täuschen, leiten Links von unseriösen Websites zudem inoffiziell auch auf Reiseportale großer Anbieter weiter, die davon nichts wissen.

Kunden werden unter Zeitdruck gesetzt

Damit Verbraucher schnell und ohne umfassende Prüfung auf das Betrugsangebot eingehen, wird Druck aufgebaut: So sind nach dem Klick auf den "Buchen"-Button meist rückwärts laufende Minuten zu sehen, die eine angebliche Reservierung des Angebots für einen beschränkten Zeitraum suggerieren. Da diese Marketingmethode in vielen Online-Shops gängig ist, werden Nutzer häufig nicht misstrauisch.

So erkennen Verbraucher gefälschte Reiseportale

Die Betrüger werden laut Roosbeh Karimi, Rechtsanwalt für Reiserecht, ständig raffinierter, sodass falsche Angebote nur schwer zu erkennen sind. Die Website Watchlist Internet bietet eine Übersicht über Reiseportale, die aktuell als betrügerisch eingestuft werden. Darüber hinaus sollten Nutzer laut Verbraucherzentrale nicht buchen, wenn:

Angebote auffallend günstig sind

der Gesamtbetrag im Voraus zu zahlen ist

die Buchung über soziale Medien erfolgt

auf der Website kein Impressum vorhanden ist

im Netz negative Bewertungen zu finden sind, die vor Betrug warnen

Gütesiegel wie "TrustedShops" nicht auf den Aussteller des Siegels verlinken

auf der Website des Gütesiegels keine Informationen über den Reiseanbieter zu finden sind

Ist auf einer Website ein Impressum vorhanden, sollte die Adresse per Suchmaschine und Karte auf die Existenz eines entsprechenden Firmensitzes überprüft werden.

Was tun, wenn ich auf ein Fake-Portal hereingefallen bin?

Cyberkriminelle haben ihren Sitz meist im Ausland und kommen häufig ungestraft davon, das Geld ist in vielen Fällen weg. Da in der Regel weit im Voraus gezahlt werden muss, erkennen Verbraucher den Betrug meist erst spät. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte laut Verbraucherzentrale sofort

die Bank oder Kreditkartenfirma informieren

eventuell abgeschlossenen Käuferschutz durch Zahlungsmethoden wie zum Beispiel PayPal aktivieren

alle Belege und Nachrichten rund um die Buchung und Bezahlung von Tickets dokumentieren

Strafanzeige bei der Polizei stellen (z.B. online)

Rechtsanwalt Karimi appelliert an die Verbraucher, trotz Vorfreude aufs Reisen ganz genau hinzuschauen und alle Details in Ruhe zu prüfen.

Dieses Thema im Programm: Markt | 03.04.2023 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Recht