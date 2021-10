"Hool Dien Muul un sing mit!" ist Plattdeutsches Buch des Jahres Stand: 30.10.2021 12:28 Uhr Das Liederatur-Buch "Hool dien Muul un sing mit" des Hamburger Liederforschers Jochen Wiegandt ist Plattdeutsches Buch des Jahres. Das gab die Carl-Toerpfer-Stiftung heute in Hamburg bekannt.

von Jan Wulf

Dem Autor sei ein überragendes Buch in und über Plattdeutsch gelungen, heißt es in der Jury-Begründung. Das vom Schleswig Holsteinischen Heimatbund herausgegebene, im Wachholtz Verlag erschienene Buch beschäftigt sich mit der Volkliedgeschichte Schleswig-Holsteins. Es enthält zahlreiche plattdeutsche Lieder und erklärt, wie sie entstanden sind und zu welchen Anlässen sie wo und wann gesungen wurden.

Ein überragendes Buch in und über Plattdeutsch

"Hool dien Muul un sing mit", so die Jury, berücksichtige sowohl ästhetische als auch wissenschaftliche Aspekte: "Wissenswertes mischt sich mit Anekdotischem, Abbildungen und Fotos schaffen Authentizität und lassen die Rezipienten in die Volksliedgeschichte Schleswig Holsteins eintauchen.". Außerdem bilde das Nebeneinander von Platt- und Hochdeutsch äußerst zeitgemäß die aktuelle Sprachwirklichkeit ab: Dem Plattdeutschen begegne man auch in Schleswig Holstein meist in Begleitung des Hochdeutschen.

AUDIO: Ein Liederaturbuch für Schleswig-Holstein (3 Min) Ein Liederaturbuch für Schleswig-Holstein (3 Min)

Preisverleihung in Hamburg

Die öffentliche Preisübergabe findet am 6.11.2021 um 11 Uhr im Lichtwarksaal in der Neanderstraße 22 in Hamburg statt. Die Laudatio hält Heiko Block. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist notwendig. Wer möchte, ist auch herzlich zu Vorstellung des Buches am 2.11.2021 um 18 Uhr, ebenfalls im Lichtwarksaal eingeladen. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung notwenig.

