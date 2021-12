Plattdüütsche Wiehnacht bi NDR 90,3: Geschichten un Gedichten to't Fest Stand: 03.11.2021 13:00 Uhr Kinnerogen lücht hell, de Dannenboom steiht in’e fein rutputze Stuuv, un allens rüükt so wunnerbar na Zimt un anner Saken: Wiehnachten is dor!

Bi "Wi snackt Platt" hebbt wi ok düt Johr wedder besinnliche un ok lustige Geschichten to’t Fest för Jo - vördragen vun Rudl Kinau, Edgar Bessen, Reimer Bull un Markus Gillich vun’t Ohnsorg Theater.

Eerste Wiehnachtsdag: Wiehnachtsgeschicht na Lukas, de "Brune Schimmel", Oma Knackbusch

An'n eersten Wiehnachtsdag hett Jan Wulf twee echte plattdüütsche Wiehnachts-Klassikers för Jo: de Wiehnachtsgeschicht, so as se de Evangelist Lukas se opschreven hett, vördragen vun Reimer Bull, un de Geschicht "De brune Schimmel" vun den Finkwarder Dichtersmann Rudl Kinau. Ok in de Sennen: de Geschicht vun "Oma Knackbusch" ehr Wiehnachtsfest. Ut dat Hochdüütsche översett hett de Geschicht Sandra Keck, vörlesen deit se de Schauspeler vun't Ohnsorg-Theater Markus Gillich.

Twete Wiehnachtsdag: Wiehnachtsmann, Wiehnachtsboom un Wiehnachtsgeschenken

An'n tweten Wiehnachtsdag gaht wi so’n beten wat de Fraag na, wat dor egens so allens mit tohören deit to Wiehnachten. Jürgen Fitschen hett Geschichten un Gedichten rutsöcht, in de dat üm de Wiehnachtsgeschenken, den Wiehnachtsboom un den Wiehnachtsmann geiht. Freit Jo op de wunnerbaren Stimmen vun Edgar Bessen, Wilhelm Wieben un Reimer Bull.

Oma Knackbusch un de Wiehnachtsmann

Autor: unbekannt, Übersetzung: Sandra Keck

Hübsch liesen rieselt hüüt de Schnee,

de Flocken treckt vun Luv nah Lee.

Ganz still un düster liggt dat Huus,

süht eensam un verlaten ut, wiel Vadder, Mudder un dat Kind

al nah de Christmett in de Kark gahn sünd,

De Goos, Geschenke un Boom sünd al fardig,

allens töövt tohuus, ganz still un ardig!

Doch denn miteens een Kratzen, een Rasseln,

dat sünd keen Müüs, keen Kellerasseln -

Een Stohl fallt üm, een Finster klirrt, Dor hett sick wohl een Minsch verirrt-

Wi seht dat Been vun Karl-Heinz Rüttel,

de Kerl is utbüxt (afhaut) ut Fuhlbüttel!

He is man grad dree Stünnen ruut- un söcht sik nu Geschenke ut.

De Wiehnachtsboom is em egol,

an Gavendisch dröppt he sien Wohl!

Toerst flutscht in den Sack as Budder- dat Perlenkol-lier för Mudder.

Achteran, dat geiht ganz flink, verswindet ok noch de Sa-phir-Ring,

Karl Heinz stibitzt mit veel Geschmack- allens wat blinkt, kümmt in den Sack!

Twee Buddels packt he in, noch schnell, een vull Whisky, een vull mit Chanel.

Schöh ut Ledder, Kaschmir-Weste, De Langfinger klaut bloots dat Beste.

Een beten Bares, weer noch schön, Man de „Marie“ is nich to sehen…

Karl Heinz, de will meist wedder gahn,

Dor süht he Lütt Hannes sien Iisenbahn.

De Wagen, de Elektrolok, de Tunnel un de Prellebock,

de Schranken, ok de Gleisebogen, Karl Heinz, de kriegt ganz gleunig Oogen.

He stellt noch gau den Sack bisiet- hockt sick daal as in ole Tied,

He streckt de Been ut, ganz bequem un drückt beglückt dat Schaltsystem.

Uuuuhuh!– de Tog beginnt to suusen, Signale lücht, hört ji dat Bruusen?

Nu süh mol kiek – uns Deev Herr Rüttel (just entloopen ut Fuhlsbüttel)

is miteenmol nich vun ungefähr, wedder „Herr Stationsvorsteh`her,“

so as he dat – lang is dat her-– domols as lütten Butjer weer.

Dor rattern Schienen, de Bahn rollt vör, miteenmol steiht een in de Döör:

In de Stuuv is ungebeten, Oma Knackbusch to em treden!

Se is al old, kann nich goot stahn, weer dorüm nich nah Kark mitgahn.

„ Oha“, seggt Oma: „Kiek mol an, du büst jawoll de Wiehnachtsmann !“

„Weest du mien Jung, laat di nich stören!

Ik kann schlecht loopen un nix hören,

Ok mien Klüsen wüllt nich mehr so recht:

Doch ik seh: Du hest dien grooten Sack mitbröcht!

Nu leev ik meist al hundert Johr, un wohr den Wiehnachtsmann gewohr“ !

Karl Heinz Rüttel is verdattert, he kümmt nich klor, sien Hart dat flattert -

He grippt al nah den Sack verstohlen, un will sien swatt Pistol ruutholen –

Doch Oma fangt dat Smüstern an: „Hör mol, leeve Wiehnachtsmann

wat ik di för´n Gedicht opseggen kann!

„Sankt Niklaus hat ne rote Nase,

Ihm drückt der Glühwein auf die Blase!

Bedröhnt schwankt er von Haus zu Haus

Und trinkt auch da den Wein noch aus…“



Karl Heinz, schuult nah de Ingangsdöör, de Weg kümmt bannig lang em vör!

Dor packt em Oma bi de Poten un seggt: Dat is ja nich verboden,

mit den Wiehnachtsmann een Köm to drinken-

Karl Heinz de wull so gern afwinken, - dor stünn de Buddel op den Disch,

de Oma wedder jung un frisch, se schenkt den Gast dat Glas gau in:

„Prost, Wiehnachtsmann, de passt noch rin!“

„Prost“ stamel dor ok Karl Heinz Rüttel

(un wünscht sik wedder nah Fuhlsbüttel )

„Ach Wiehnachtsmann, nu kiek mal her, du hest ja noch den Sack nicht leer!

Laat man, ik hölp di– nee, wat fien, de Keed ward woll vör Tina sien !

De Schöh, de Ring – to´t Wiehnachtsfest!

Minsch, Wiehnachtsmann, du büst de Best.“

Un mit konzentreete Snuut, packt Oma nu den Sack gau ut.

Mit „Oh un Ah“, wannert jedeen Stück

schön wedder ünnern Dannenboom trüch.

Toletzt ward se in den Sack gewohr, leeg bloots noch de Pistole dor;

Dor hett se lacht un bölkt: „Nu süh! De Sahnesprütt is woll för mi?!“

Carl-Gustav föhrt dat in die Waden, denn de Pistole is geladen.

Doch Oma meent: „ Ik mutt probeeren,

wo düsse Sprütt deiht funkschoneeren“,

se fummelt hin, se fummelt her, Carl-Gustav stöhnt, he kann nicht mehr.

De Sweet löppt rünner em den Rücken-

„Kiek !“ röppt Oma, dor mutt ik drücken!

Paß op, mien lütten Wiehnachtsmann, nu spritz ik di mit Sahne an !“

Karl Heinz, de höllt dat nich mehr ut,

will bloots noch weg un schreet luut: Ruut!

Dat Finster klirrt – un Karl Heinz Rüttel - is meist all wedder in Fuhlsbüttel.

Doch Oma Knackbusch, de flietig Duuv - mookt erstmol Ordnung in de Stuuv.

De Karkenglock klingt hell un klor - un gau is de Familie dor!

Nu geiht de Hillig Abend los, jedeen freit sick ganz famos-

All sünd gespannt, hebbt rode Backen-jedeen will sien Geschenk utpacken.

Man wat is dat? – Dor liggt ? – Een dröömt jawoll-

vör Oma so een Mordspistol!!!

„Tscha“, strahlt de Oma, „denkt mol an,

dat Dings heff ik vun Wiehnachtsmann!!!

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Wi snackt platt | 25.12.2021 | 08:30 Uhr