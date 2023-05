Wi snackt Platt: To Pingsten, ach wie scheun! Stand: 26.05.2023 13:20 Uhr Bi “Wi snackt Platt” fiert wi dat Pingstfest mit "De Pingsttour" vun Hein Köllisch, un wi stellt Jo de Ehrenjury vun "Vertell doch mal" vör.

von Jan Wulf

“To Pingsten ach wie scheun” - so geiht en Leed los, dat för vele Lüüd to't Pingstfest eenfach dorto höört: "De Pingsttour" vun Hein Köllisch. Kloor, dat Ji düssen Klassiker to Pingsten bi "Wi snackt Platt" op NDR 90,3 to höörn kriegt. Dorto gifft dat de een oder anner Pingst-Geschicht vun Arnold Risch un Reimer Bull, un wi stellt Jo de Ehrenjury vun uns plattdüütsche Schrievakschoon "Vertell doch mal" vör. De hett sik verleden Dingsdag drapen, üm de Priesdräger-Geschichten ruttosöken.

Moderatschoon: Jan Wulf

De Leder in uns Sennen:



Lüttje Glück - De Tüdelband

De Pingsttour - Heinz Köllisch

Sommerregen - Gerrit Hoss

Blots eens - Lars & Dixi

Marie Marie - Knipp gumbo

Op di luert - Farvenspeel

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Wi snackt platt | 28.05.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch