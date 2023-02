Wi snackt Platt: Rolf Zuckowski, Hittfelder Speeldeel un Orchideen Stand: 02.02.2023 17:25 Uhr Bi "Wi snackt Platt" geiht dat düsse Week üm den Orchideen-Experten Wolf Baus, dorto stellt wi Jo dat ne'e Stück vun de Hittfelder Speeldeel vör, un wi snackt mit den Ledermaker Rolf Zuckowksi.

“Tohuus” - dat is dat Thema vun de plattdüütsche Schrievakschoon "Vertell doch mal" düt Johr. Noch bet to'n 28. Februar söcht de NDR tohoop mit Radio Bremen un dat Ohnsorg-Theater de besten Kortgeschichten op Platt. Yared Dibaba, de is düt Johr de Botschafter vun „Vertell doch mal“. Man Ünnerstütten kriggt de Schrievakschoon ok vun anner prominente Lüüd: to'n Bispeel vun Rolf Zuckowski!

Rolf Zuckowski to Gast bi "Wi snackt Platt"

Siene Grootöllern un Öllern hebbt damols mitnanner Platt snackt, man nich mit em. "Bannig schaad!", seggt he hüüt. Man liekers hett Rolf Zuckowksi later lehrt, Plattdüütsch to snacken - un twors in de 1970er Johren vun Adi Albershardt, de damols de Speelbaas vun de Finkwarder Speeldeel weer. So hett Rolf Zuckowski denn in düsse Tiet ok anfungen, Plattdüütsche Leder för de Finkwarder Speeldeel to schrieven. Bi "Wi snackt Platt" vertellt he vun düsse Tiet un gifft Schrievtipps för de Lüüd, de mitmaken wüllt bi de plattdüütsche Schrievakschoon "Vertell doch mal".

Hittfelder Speeldeel fiert Premieer

“Düvel ok, Herr Paster” - so heet dat ne’e Stück vun de Hittfelder Speeldeel. An'n 5. Februar, dor fiert de Kumeedie Premieer in’e Borg Seevetal, also direktemang vör de Dören vun Hamborg. In dat Stück, dor geiht dat üm en Mann mit Naam Freddie Schwarz. Freddie is en Clochard un Tippelbroder, un wiel he sik mal opwarmen un sien Kledaasch waschen will, stiegt he in een olet Pfarrhuus in. Dor treckt he sik den Talar vun den Paster över un warrt so nu sülvst för den Paster hollen. Een Verwesselkumeedie par excelence! Vör de Premieer, dor lepen de Proven bi de Hittfelder Speeldeel nochmal op Hoochtouren. "Wi snackt Platt"-Reportersch Benita Brunnert hett bi de Hittfelder Speeldeel mal vörbikeken un stellt dat Stück vör.

Orchideen-Experte Wolf Baus - Vördrag in'n Lichtwarksaal

Mank all de Blomen, de dat gifft, sünd se woll mit dat Schönste, wat de Natur sik utdacht hett: de Orchideen. Üm un bi 40.000 Oorten vun Orchideen gifft dat - un wokeen mal düsse Bloomen verlangt veel Pleeg un ok “Know How”. Een Mann, de so richtig goot över Orchideen Bescheed weet, dat is Wolf Baus. An’n 9. Februuar is he mit een plattdüütschen Vördrag in’n Lichtwarksaal vun’e Carl-Toepfer-Stiften in Hamborg to beleven. "Wakanki - de Tronen vun de Inkaprinzess. Spurensuche in Peru" heet de. Klock söss an'n Avend geiht dat los. För "Wi snackt Platt" hebbt wi den Orchideen-Experten Wolf Baus mal bi sik tohuus in Hamborg-Bargsteed besöcht, wo he sik sien egen lütt Orchideen-Paradies opboot hett.

"Jan Düvel" - Plattdüütsch Hörspeel mit Peter-Heinrich Brix

Peter-Heinrich Brix is bekannt as "Adsche Tönnsen" ut de Fernseh-Reeg "Neues aus Büttenwarder". Nu is he mal wedder in een Plattdüütsch Hörspeel to hören. In "Jan Düvel", een Höörspeel ut dat Johr 1989, is he in de Hauptrull as jungen Paster to beleven. In dat Stück is "Jan Düvel" de Ökelnaam för en olen Dischler un Plünnhöker (speelt vun Walter A. Kreye), vun den de Lüüd seggt, dat he afsünnerlich is un mit den Düvel gemeensame Saak maakt. Dat Füer speelt en grote Rull in sien Leven. So wunnert dat de Lüüd ok nich, dat he een Avend sülvst bi en grotet Füer in sien egen Huus üm't Leven kümmt. Kort vörher hett sik de junge Paster noch lang mit em ünnerhollen... Bi "Wi snackt Platt" vertellt wi Jo mehr över dat Höörspeel "Jan Düvel", in dat ok de unvergeten Schauspelerinnen Erika Rumsfeld und Ruth Bunkenburg to beleven sünd.

