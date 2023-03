Wi snackt Platt: Hotel Mama, Dat Bruutkleed un Carl-Toepfer-Stiften Stand: 24.03.2023 12:11 Uhr Bi "Wi snackt Platt" stellt wi Jo dütmal glieks twee ne'e Stücken vun Amateurtheaters in Hamborg vör. Dorto geiht dat üm en ne'e Veranstaltensreeg bi de Carl-Toepfer-Stiften un üm uns plattdüütsche Schrievakschoon "Vertell doch mal".

von Jan Wulf

Veel to Lachen gifft dat düsse Daag bi de Amateurtheaters in Hamborg. Bi de Hennbergbühn in Poppenbüddel gifft dat de Kummedie "Hotel Mama" to beleven un de DSV Hamborg speelt dat Stück "Dat Bruutkleed".

"Hotel Mama" bi de Henneberg-Bühn in Poppenbüddel

Wat Oost oder West - to Huus is best. Dat denkt sik woll männicheen un blifft bi sien Öllern wahnen, bet een fiefundörtig oder öller is. "Hotel Mama", so heet dat ne'e Theaterstück vun de Hennebergbühn in Poppenbüddel. In de Kummedie vun Jan-Ferdinand Haas geiht dat üm Veronika un Ulli. Jümehr twee Kinner sünd egens groot noog, dat se utrekken kunnt. Man in't "Hotel Mama" is dat so kommodig, dat se dor gor nich an denken doot. Dorbi harrn Veronika un Ulli ok geern mal wedder Tiet för sik un jümehr Partnerschop. Man denn kümmt dat mitmal bannig gau: De Söhn geiht na Australien un de Dochter treckt mit ehrn ne’en Fründ tosamen. Dat schient, as wenn nu allens wedder in'e Reeg kümmt - bet de Swiegeröllern sik bi jüm inquarteren doot... Uns "Wi snackt Platt"-Reporter Christian Richard Bauer, de hett sik op den Weg na Hamborg-Poppenbüddel maakt un hett de Lüüd vun'e Hennbergbühn mal bi een vun de letzten Proven vör de Premieer besöcht.



Henwies: Speelt warrt "Hotel Mama" noch bet to'n 16. April in'n Festsaal vun't Hospital to'n Hilligen Geist in Poppenbüddel. Mehr Infos to dat Stück un ok de Korten gifft dat op de Internetsiet vun'e Hennebergbühn Poppenbüddel.

Weitere Informationen 40 Jahre Lampenfieber: Die Henneberg-Bühne in Hamburg-Poppenbüttel Nach einer langen Corona-Pause kann die 1982 gegründete Henneberg-Bühne endlich wieder Theater spielen und ihr Publikum begeistern. mehr

Düütsche Schauspeelvereenigen Hamborg speelt "Dat Bruutkleed"

Heiraden, dat deit een ja blots eenmal in’t Leven. Also tominnst, wenn’t goot lopen deit. Un wenn dat denn sowiet is mit de Heiraat, denn schall dat Ganze ja ok heel besünners un so richtig schöön warrn. För vele Froenslüüd, dor speelt dat Bruutkleed dorbi een ganz grote Rull. Un jüst dorüm, also üm dat grote Thema Bruutkleed, dor geiht dat ok in dat ne’e Stück vun de Düütsche Schauspeelvereenigen Hamborg (DSV Hamborg). An'n Freedag, den 31. März, fiert de Kummedie „Dat Bruutkleed“ Premieer. Speelt warrt in’t Theater in’e Marschnerstraat. Uns "Wi snackt Platt"-Reportersch Benita Brunnert hett al mal bi en Proov vörbikeken un stellt Jo dat Stück vör.



Henwies: Speelt warrt dat Stück ok noch an'n Sünnavend un Sünndag, den 1. un 2. April. Mehr Informatschonen to dat Stück un ok de Korten gifft dat op de Websiet vun'n DSV Hamborg.

Weitere Informationen Amateurtheater mit Tradition: Die Deutsche Schauspiel Vereinigung Hamburg Die Deutsche Schauspiel Vereinigung von 1913 (DSV) ist unter den Hamburger Amateurbühnen eine der ältesten. mehr

Neets vun "Vertell doch mal"

Bi uns plattdüütsche Schrievakschoon "Vertell doch mal" hebbt wi dorto opropen, uns Kortgeschichten to dat Thema "Tohuus" totoschicken – un mehr as 1300 Lüüd hebbt sik hinsett un een Geschicht to Papeer bröcht. Dorför seggt wi vun Harten Dank! Enn Februor weer Insennesluss, un uns Vörjury, de weer al bannig flietig: denn middewiel hett se al de besten 25 Geschichten, also de Geschichten, de later ok in uns „Vertell doch mal“-Book to lesen sünd, rutsöcht. Lina Bande, de weer ok mit dorbi as düsse 25 Geschichten rutsöcht worrn sünd un bi "Wi snackt Platt" warrt se mehr dorvun vertellen un all, de mitmaakt hebbt, mal so en beten wat mitnehmen „achter de Kulissen“ vun uns Schrievakschoon.

Weitere Informationen "Vertell doch mal" - Mehr als 1.300 Geschichten eingegangen Damit liegt die Beteiligung beim Schreibwettbewerb von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater etwa auf Vorjahresniveau. mehr

Wat is dat "richtige" Hamborger Platt? - Ne'e Veranstaltensreeg bi de Carl-Toepfer-Stiften

Vun Stadtdeel to Stadtdeel, vun Dörp to Dörp: dat Plattdüütsch, wat dor snackt warrt, is faken en beten wat anners. Jümmer mal wedder gifft dat sogor Striet doröver, wokeen denn nu dat richtige Platt snacken deit, oder wat een op Platt seggen kann oder nich. Jüst dorüm schall dat nu in een ne’e Veranstaltensreeg bi de Carl-Toepfer-Stiften gahn. Modereern warrt de tohooprekent veer Veranstaltens Ulrike Möller vun de Nedderdüütsche Bibliotheek: "Wi wüllt, dat de Lüüd sülvst snacken un nadenken, över dat, wat ehr Platt is. In de Bibliotheek snack ik mit so vele Lüüd. Un jedeen denkt, dat Platt, wat ik snacken do, dat is dat richtige Platt. Un nu wüllt wi mit Experten, Profis doröver snacken, wat dat dat överhaupt gifft: Dat richtige Hamborger Platt".

Los geiht‘t mit de eerste Veranstalten an’n Middeweken, den 29. März, avends Klock söven in'n Lichtwarksaal vun'e Carl-Toepfer-Stiften. As Fachlüüd mit dorbi sünd dütmal de Musiker Christoph Scheffler, de Baas vun’n Quickborn-Verlag Peer-Marten Scheller un de Schrieversmann Bolko Bullerdiek. Jedeen vun jüm warrt en lütten Vördrag holen, achterna schall diskereert warrn. De neegsten Veranstaltens sünd för den 26. April, den 31. Mai un den 21. Juni plaant. Bi "Wi snackt Platt" vertellt wi Jo mehr över de ne'e Veranstaltensreeg bi de Carl-Toepfer-Stiften (hier geiht dat to de Websiet vun de Stiften).

De Leder in uns Sennen:



Ganz goot - Norma

Help - Charmonia

Wenn de Wind dreiht - Rolf Zuckowski

Fröhjohrsbloom - Valentine & The True Believers

Deep in Dien Hart - Janina

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Wi snackt platt | 26.03.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch