"Feel Hamburg" mit Josephine Teske - Pastorin und "Sinnfluencerin" Stand: 23.11.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit Josephine Teske über ihre Arbeit als Pastorin in der Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde und den Erfolg ihres Instagram-Accounts "Seligkeitsdinge", der sie über die Landesgrenze hinaus bekanntgemacht hat.

"Ich bin erstmal Frau, ich bin Mutter und ich bin Freundin. Und dann bin ich auch noch Pastorin", so tritt Josephine Teske in ihrem Social-Media-Kanal "Seligkeitsdinge" auf. Und das mehr als erfolgreich, denn inzwischen hat die junge Seelsorgerin mehr als 40.000 Follower. Das ist eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, wie spärlich Gottesdienste noch besucht werden.

Und hier findet ihr https://www.seligkeitsdinge.de/

Touristen in der Kirche

Mit "Seligkeitsdinge" hat Josephine Teske inzwischen so eine Prominenz erlangt, dass sie auf der Straße erkannt wird und Menschen speziell zu ihr in den Gottesdienst kommen. "Die sprechen mich dann auch an und fragen, bist du Phine, bist du Seligkeitsdinge? Und wenn die hier im Urlaub sind, dann kommen die am Sonntag in den Gottesdienst und sprechen mich an und sind ganz aufgeregt. Dabei bin ich auch nur Phine."

Modernisierung der Kirche durch das Internet

Diese "Phine" hat es geschafft, den Menschen, die sie mit ihrem Kanal erreicht, zu zeigen, dass Kirche auch heute noch eine Berechtigung hat. Ihre Begeisterung für Social Media wurde von ihren Kollegen anfangs nicht unbedingt geteilt. "Muss das jetzt auch noch sein, mit diesem Internet?", wurde Josephine Teske wiederholt gefragt. "Aber als es mit der Corona-Pandemie losging, da haben alle plötzlich erkannt, wie gut Seelsorge auch übers Internet funktionieren kann." Wegen ihres Social-Media Erfolgs, ist die 36-jährige Pastorin vor einem Jahr sogar in den Rat der evangelischen Kirche (EKD) Deutschlands gewählt worden und hilft mit ihrer Expertise.

Bei "Feel Hamburg" spricht Josephine Teske mit Daniel Kaiser auch über ihr Leben als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, ihre Jugend in einer brandenburgischen Kleinstadt und verrät, dass sie zuhause im Advent ein Adventschwein statt eines Kranzes aufstellt.

