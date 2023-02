"Feel Hamburg" mit Dagmar Berghoff - Fernsehlegende

Sendung: "Feel Hamburg" | 08.02.2023 | 20:00 Uhr | von Kehrhahn, Britta

23 Jahre lang war Dagmar Berghoff das Gesicht der Tagesschau. Am Nachmittag des 16. Juni 1976 war sie zum ersten Mal als Sprecherin zu sehen und blieb diesem Job treu bis zum Silvesterabend 1999, als sie sich freiwillig von dieser Nachrichtensendung verabschiedete.



So richtig viel Lampenfieber hatte Dagmar Berghoff nicht vor ihrer ersten Tagesschau und auch über ihre Kleidung hatte sie sich im Vorfeld kaum Gedanken gemacht. Wenn sie gewusst hätte, dass diese Tageschau noch Jahrzehnte später zu sehen sein würde, dann "hätte ich mich anders angezogen. Ich weiß noch, ich hatte einen dunkelblauen Unterziehrolli und darüber ein rot-blau kariertes Kleid." So entspannt wie zu Beginn war Dagmar Berghoff bei ihrer ersten 20 Uhr - Ausgabe der Tagesschau allerdings nicht. Wie es ihr dort erging, hört ihr in dieser Folge von "Feel Hamburg".

