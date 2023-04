Kegeln und Treckerfahren: Erzählt uns vom Leben "Auf'm Land" Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Das Team von "Auf´m Land" geht auf Tour ins Sendegebiet.

Das Team vom NDR Social-Media-Format "Auf´m Land" geht für "Wünsch Dir Deinen NDR" auf Tour: "Wir würden gern die wunderschönen Landgasthöfe mit Bundeskegelbahnen besuchen, mit euch eine ruhige Kugel schieben, etwas trinken und essen, aber vor allem mit euch über das Leben "Auf’m Land" ins Gespräch kommen. Nachdem wir mit euch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen einfach mal loskegeln, soll es am 11. Juni als Höhepunkt und in Erinnerung an "Treckerfahrer dürfen das" in Wapelfeld in Schleswig-Holstein noch einmal das große "Treckerkegeln" geben. Ein Spaß-Sport, erfunden vom NDR: Mannshohe Kegel müssen mit einer Kugel getroffen werden, die von einem Trecker ins Rollen gebracht wird. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen von euch traditionellen Keglern, Traktorfahrern und allen anderen Leuten vom Land, euer NDR Team!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

Ihre Daten Vorname: Name: * Straße / Hausnummer: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Mitteilung Einverständnis Einverständnis: * Meine Daten werden an die Agentur Sievers Consulting GmbH, Kaiserstraße 18, 25524 Itzehoe, weitergegeben, die die Veranstaltung im Auftrag des NDR durchführt. Meine Kontaktdaten können für weitere Aktionen, geplante Sendungen oder Interviewanfragen genutzt werden. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!