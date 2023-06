KTS - Kegeln, Trinken, Schnacken in Nortorf "Auf'm Land" Stand: 19.06.2023 09:11 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Das Team von "Auf´m Land" war in Nortorf zum Kegeln und stellte sich der Herausforderung.

von Dominique Ziesemer

Die Geräusche von schweren Kugeln auf poliertem Holz und das Krachen fallender Kegel durchdrangen den stillen Nortorfer Abend. Denn es war laut im Kegelkeller des Hotels Kirchspiel Gasthaus. Hier machte unsere Aktion Krach für eine aussterbende Tradition auf dem Land. Die Redaktion von "Auf'm Land" hatte in einer Tagesschau-Meldung entdeckt, dass immer weniger Menschen auf dem Land kegeln. Deshalb stehen auch immer mehr Kegelbahnen vor dem Aus. Im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir deinen NDR" sollte genau das geändert werden.

Aufmerksamkeit für den Kegelsport schaffen

Die Redaktion rief Zuschauer und Zuschauerinnen dazu auf, sich zu bewerben und mit der Redaktion kegeln zu gehen - genau dort, wo es am meisten gebraucht wird, auf dem Land. Und so wurde Nortorf in Schleswig-Holstein zum Startpunkt für mehr Aufmerksamkeit für Kegelbahnen, Kegelvereine und den Kegelsport in Schleswig Holstein. Dutzende von Bewerbungen gingen ein, aber aufgrund des begrenzten Platzes konnten nur zwei Gruppen ausgewählt werden.

Nach der Skepsis kommt der Spaß

Eine von ihnen war ein Team der Jungen Landfrauen aus Rendsburg-Eckerförde, angeführt von Sandra Röschmann. Sie kamen aus verschiedenen Orten der Region, darunter Brammer, Bredstedt und Rendsburg. Selbst die Präsidentin des Landfrauen-Verbands Schleswig-Holstein, Claudia Jürgensen, ließ es sich nicht nehmen, mitzukegeln, trotz ihres eigenen Eingeständnisses: "Ich hasse eigentlich Kegeln!" Der landwirtschaftliche Hof Holling aus Osterstedt stellte die zweite Gruppe, bestehend aus sechs Auszubildenden und der Hof-Chefin Heike Holling. Die jungen Leute im Alter von 17 bis 23 Jahren waren erst abwartend und hatten dann aber dann doch schnell Spaß an Kugeln und Kegeln.

Die Klassiker des Kegelns waren dabei

Mit acht Mitgliedern der NDR-Redaktion vor Ort begann ein vierstündiger Kegelmarathon. Drei Teams wurden ausgelost und jedes gewann eines der klassischen Kegelspiele: auf die Vollen, Schnecke oder Hausnummer. Es war ein Abend des KTS - Kegeln, Trinken, Schnacken. Man sprach viel über Landwirtschaft, Landfrauen, Ausbildung und das frühe Aufstehen um 4 Uhr zum Melken. Am Ende des Abends stand fest: Jeder war ein Gewinner. Mehr noch, es war klar, die Aktion "Kegeln auf'm Land" muss fortgesetzt werden. Ein Zeichen dafür, dass Tradition und Gemeinschaft stark genug sind, um auch in der modernen Zeit zu bestehen. Und wer weiß? Vielleicht wird Kegeln auf dem Land bald wieder zum Trend. Für den NDR, alle beteiligten Kegler und für Nortorf heißt es jetzt hoffentlich häufiger wieder "Alle Neune!".

