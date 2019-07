Stand: 24.07.2019 05:00 Uhr

Olympia-Träume tun weh, riechen nach Schweiß und manchmal platzen sie auch.

Bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Tokio begleiten wir Sprint-Star Gina Lückenkemper und Para-Athlet Phil Grolla auf ihren Runden über die Tartan-Bahn, wir steigen mit Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock ins Wasser, sitzen im Boot von Ruderin Marie-Louise Dräger und besuchen Hendrik Pekeler in der stickigen Handball-Halle.

Und wir schauen auf uns: Wie aufwendig ist die Organisation der Berichterstattung vor Ort? Unter welchen Umständen werden wir Reporter in Japan arbeiten? Wie kommt das Fernsehstudio nach Tokio? Wie werde ich zum Experten für Modernen Fünfkampf? Und: Unsere Japan-Korrespondentin nimmt uns mit auf die Olympia-Baustellen in der Hauptstadt.

Podcast in zwei Staffeln

Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast kommt in zwei Staffeln: Ab dem 24. Juli 2019 monatlich, genau ein Jahr vor Beginn der Spiele in Japan. Ab dem 24. Juli 2020 täglich aus Tokio: 17 Tage, 17 Abenteuer, 17 persönliche Geschichten. Aus der Mitte der Spiele. Hinter den Kulissen. Dort, wo keine Kameras sind.

Hosts des Podcasts sind Moritz Cassalette und Fabian Wittke.

Diese fünf Athleten begleiten wir

Gina Lückenkemper Bild vergrößern Name: Gina Lückenkemper

Alter: 22

Geburtsort: Ham

Disziplin: Sprin

Verein: SSC Berlin

Olympia-Teilnahmen: 1

Erfolge: 1x EM-Silber, 3x EM-Bronze, 3x DM-Gold, 2x DM-Silber

Florian Wellbrock Bild vergrößern Name: Florian Wellbrock

Alter: 21

Geburtsort: Bremen

Disziplin: Schwimmen

Verein: SC Magdeburg

Olympia-Teilnahmen: 1

Erfolge: 1x WM-Gold, 1x EM-Silber

Hendrik Pekeler Bild vergrößern Name: Hendrik Pekeler

Alter: 28

Geburtsort: Itzehoe

Verein: THW Kiel

Disziplin: Handball

Olympia-Teilnahmen: 1

Erfolge: 1x Olympia-Bronze, 1x EM-Silber, 1x CL-Sieger, 3x DM-Sieger, 1x EHF-Pokal-Sieger, 2x Supercup-Sieger, 1x DHB-Pokal-Sieger

Phil Grolla Bild vergrößern Name: Phil Grolla

Alter: 18

Geburtsort: Wolfsburg

Verein: VfL Wolfsburg

Disziplin: Sprint, Diskus, Kugelstoßen

Paralympics-Teilnahmen: ---

Erfolge: 1x EM-Gold, 1x EM-Bronze

Marie-Louise Dräger Name: Marie-Louise Dräger

Alter: 38

Geburtsort: Lübeck

Disziplin: Rudern

Verein: ORC Rostock

Olympia-Teilnahmen: 4

Erfolge: 3x WM-Gold, 1x WM-Bronze, 1x EM-Gold, 2x EM-Silber zurück 1/4 vor

