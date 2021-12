Letzte Chance: Voten für die Sportler des Jahres 2021 in SH Stand: 17.12.2021 05:00 Uhr Der Landessportverband sucht die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2021. Sie können Ihren jeweiligen Favoriten in den drei Kategorien per Klick unterstützen. Stimmen Sie mit ab!

Der Countdown für die Wahl des Landessportverbandes (LSV) ist eingeläutet. Nur noch bis heute Punkt 14 Uhr sind Sie am Zug. Fast 15.000 Stimmen wurden bereits abgegeben - doch entschieden ist noch nichts. In allen Kategorien gibt es ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das Ranking kann noch durcheinander gewirbelt werden. Alle Kandidaten hoffen, dass Sie die verbleibende Zeit nutzen, um noch abzustimmen.

Internet-Voting und Jury entscheiden

Das Ergebnis des Internet-Votings macht zu 50 Prozent das Gesamtergebnis der Sportlerwahl aus. Für die anderen 50 Prozent zählen die Stimmen der Vorsitzenden, Präsidentinnen und Präsidenten der Landesfachverbände des Landessportverbandes sowie die der Mitglieder der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.

Zehn Athletinnen und Athleten sowie fünf Teams sind nominiert

Für jede der drei Kategorien hat eine Jury aus LSV-Vertretern und der Vereinigung der schleswig-holsteinischen Sportjournalisten sowie des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein eine Vorauswahl getroffen. In den Kategorien stehen je fünf Athletinnen und Athleten sowie fünf Teams zur Wahl. Eine Extra-Seite mit Porträts aller nominierten Sportler finden Sie hier. An dem Voting kann jeder Sportfan teilnehmen und so mitentscheiden, wer das Rennen macht. Mehrfach-Abstimmungen sind möglich, das Voting ist nicht repräsentativ.

Das sind die Kandidaten:

Sieger werden am 21. Dezember bekannt gegeben

Wer die Wahl in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat, gibt der Landessportverband am 21. Dezember 2021 bekannt. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der LSV-Sportlerwahl.

Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres von 2001 - 2020 Jahr Sportlerin Sportler Mannschaft 2001 Janet Radünzel (Ruderin) Heiko Kröger (Segler) SG Flensburg Handewitt 2002 Marita Scholz (Ruderin) Mike Maczey (Zehnkämpfer) THW Kiel 2003 Janet Radünzel (Ruderin) Marco Geisler (Ruderer) SG Flensburg Handewitt 2004 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) / Meike Evers (Rudern) Henning Fritz (Handballer) SG Flensburg Handewitt 2005 Bettina Eistel (Reiterin) Christian Berge (Handballer) THW Kiel 2006 Melanie Hansen (Ruderin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2007 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Nikola Karabatic (Handballer) THW Kiel 2008 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2009 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Stefan Schwab (Leichtathlet) THW Kiel 2010 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2011 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2012 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) THW Kiel 2013 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Maximilian Munski (Ruderer) THW Kiel 2014 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Lars Hartig (Ruderer) THW Kiel 2015 Frieda Hämmerling/Annemieke Schanze (Ruderinnen) Maximilian Munski (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2016 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2017 Hanna Knüppel (Reiterin) Finn Schröder (Ruderer) Holstein Kiel 2018 Frieda Hämmerling (Ruderin) Jacob Heidtmann (Schwimmer) SG Flensburg-Handewitt 2019 Anna Behlen (Beachvolleyball) Nico Prien (Windsurfen) THW Kiel 2020 Frieda Hämmerling (Ruderin) Florian Unruh (Bogenschießen) THW Kiel

