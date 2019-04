Stand: 04.04.2019 15:00 Uhr

Towers gegen Seawolves: Unverhofftes Play-off-Duell von Christian Jeß, NDR.de

Zum Play-off-Start der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A treffen die Hamburg Towers und die Rostock Seawolves im Viertelfinale aufeinander. Ein Duell, das so nicht zu erwarten war.

Ein stimmungsvolles Nordduell, ein überschaubarer Reisestress und ein Aufsteiger als Gegner: Eigentlich müsste das Herz der Basketball-Profis von den Hamburg Towers vor dem Zweitliga-Play-off-Start am Wochenende gegen die Rostock Seawolves höherschlagen. Doch die Vorfreude wird getrübt von "Herzrhythmusstörungen". Und das hat Gründe.

Towers mit zwei Niederlagen zum Saisonende

Denn der Aufstiegs-Mitfavorit hatte sich den Übergang in die entscheidende Saisonphase ganz anders vorgestellt. Am letzten regulären Spieltag in der Zweiten Bundesliga Pro A trat das befürchtete Worst-Case-Szenario ein: Auswärtsniederlage in Tübingen (die achte Pleite in der Fremde), Siege von Heidelberg und Nürnberg - die Hamburger rutschten noch vom zweiten auf den vierten Tabellenplatz ab und verwarfen so ihre exzellente Ausgangsposition. Damit treffen die "Türme" zwar jetzt im Viertelfinale auf den Fünften Rostock, haben aber für die folgende Runde vermutlich das Heimrecht in einem entscheidenden fünften Spiel verschenkt. Die beiden Play-off-Finalisten schaffen den Sprung in die Basketball-Bundesliga (BBL) und dürfen sich künftig mit Bayern München, Alba Berlin oder den Baskets Oldenburg messen.

Der Aufstieg ist das erklärte Ziel in Hamburg

An diesem Sonnabend (19.30 Uhr) steigt in der Inselparkhalle Wilhelmsburg das erste Duell der Serie, drei Siege sind nötig zum Weiterkommen. Towers-Sportchef Marvin Willoughby hat längst den Blick nach vorn gerichtet - und redet das eigene Team stark: "Wir dürfen nicht vergessen, dass der vierte Rang die beste Platzierung unserer Vereinsgeschichte ist. Und es gibt keinen Grund, warum die Towers nicht im April die beste Mannschaft der Pro A sein sollten", sagt der 41-jährige Ex-Nationalspieler. Auch eine Kampfansage an den möglichen Halbfinalgegner Chemnitz, von dem man in der Saison zweimal einen Korb bekam. Der Liga-Primus dürfte die höchste Hürde sein für das Team von Trainer Mike Taylor, der als polnischer Nationalcoach mit der WM-Qualifikation schon ein Saisonhighlight erleben durfte. Zwar wird Willoughby nicht müde zu betonen: "Alles kann, nichts muss." Aber: Der Aufstieg ist das erklärte Ziel im mittlerweile fünften Jahr der Hamburg Towers.

Seawolves haben die Erwartungen übertroffen

Weitaus geringer ist der Druck knapp 200 Kilometer nordöstlich in der anderen Hansestadt. Die Rostock Seawolves haben als Aufsteiger längst ihr Minimalziel übertroffen und fiebern nun dem unverhofften Nord-Duell entgegen. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Die Towers sind der attraktivste Play-off-Gegner, den wir kriegen konnten", sagt Jens Hakanowitz, Sportlicher Leiter bei den "Seewölfen". Der gebürtige Däne sieht die Hamburger in der Favoritenrolle. "Aber wer am Ende die Serie gewinnt, ist völlig offen", so der 39-Jährige, der 2014 mit den Seawolves in die drittklassige Pro B aufgestiegen war.

Rostocks Coach Skobalj kann aus dem Vollen schöpfen

Während bei den Towers das Mitwirken der angeschlagenen Guards Carlton Guyton und Hrvoje Kovacevic noch nicht hundertprozentig sicher ist, kann Rostocks Trainer Milan Skobalj personell aus dem Vollen schöpfen. Zwar kassierte der Liga-Neuling in der regulären Saison zwei Niederlagen gegen Hamburg, doch waren beide Spiele bis ins vierte Spielviertel hart umkämpft. Im Duell am Sonnabend darf der Außenseiter auch auf seine Auswärtsstärke bauen: Zwölf der achtzehn Saisonsiege wurde in fremder Halle eingefahren. Hakanowitz hofft: "Vielleicht werden die Hamburger ja bei einer Auftaktniederlage nervös." Kollege Willoughby sieht seine Towers indes gut vorbereitet auf den unerwarteten Gegner und freut sich irgendwie doch - auf ein stimmungsvolles Nordduell.

