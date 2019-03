Stand: 02.03.2019 10:30 Uhr

Zverev in Acapulco zweimal im Finale

Tennis-Profi Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco vor einem Doppel-Sieg. Der Weltranglistendritte besiegte zunächst im Einzelwettbewerb den Briten Cameron Norrie in knapp 81 Minuten mit 7:6 (7:0), 6:3 und erreichte damit sein erstes Endspiel in diesem Jahr. "Das war das Ziel zu Beginn dieser Woche", sagte Zverev, der im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat. "Es war sehr windig da draußen, das war nicht einfach. Der Wind kam seinem Spiel entgegen, deshalb bin ich froh, dass ich durch bin", sagte der 21 Jahre alte Hamburger. Gegner im Finale ist Nick Kyrgios (Australien), der sich mit 7:5, 5:7, 7:6 (9:7) gegen John Isner (USA) durchsetzte.

Doppelfinale mit Bruder Mischa

Zverev erreichte anschließend auch das Endspiel im Doppel. An der Seite seines älteren Bruders Mischa besiegte er die Spanier Marc Lopez und Feliciano Lopez mit 7:6 (6:1), 6:4. Es wäre der zweite Turniersieg im Doppel für die Zverev-Brüder nach ihrem Erfolg im Februar 2017 in Montpellier. Damals hatte Alexander Zverev auch den Einzel-Wettbewerb gewonnen. Gegner der Zverevs im Endspiel sind Austin Krajicek/Artem Simak (USA/Australien).

