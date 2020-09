Stand: 14.09.2020 02:22 Uhr

Zverev im US-Open-Finale hauchdünn geschlagen

Tennisprofi Alexander Zverev hat den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere hauchdünn verpasst. Der Hamburger unterlag Dominic Thiem in einem dramatischen Finale der US Open nach 2:0-Satzführung mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). Der 23 Jahre alte Hamburger, der hervorrragend begonnen hatte, und sein österreichischer Kontrahent schenkten sich vor allem gegen Ende nichts. Zverev schlug beim Stand von 5:3 im entscheidenden Durchgang zum Matchgewinn auf, vergab die Chance aber ebenso wie Thiem, der mit 6:5 bei eigenem Service geführt hatte. Schließlich musste der Tiebreak entscheiden.

Zverev kommen die Tränen

Zverev schien in der spannenden Schlussphase der körperlich fittere Spieler zu sein und wehrte zwei Matchbälle ab, verlor aber letztlich nach vier Stunden die Nervenschlacht gegen seinen von Krämpfen geplagten Gegner. "Das ist hart. Ich wünschte, du hättest ein paar Fehler mehr gemacht, damit ich diese Trophäe in die Höhe halten kann", sagte Zverev, dem bei der Siegerehrung die Stimme brach: "Ich bin sicher, dass meine Eltern daheim stolz auf mich sind, auch wenn ich verloren habe. Eines Tages werde ich die Trophäe mitbringen."

Für den Weltranglisten-Siebten war es trotz der Niederlage der größte Erfolg in seiner noch jungen Laufbahn. Der Hamburger hatte als erster deutscher Tennisspieler seit Michael Stich 1994 den Finaleinzug in Flushing Meadows geschafft. Letzter deutscher Turniersieger bei den US Open war Boris Becker im Jahr 1989.

