Zverev besiegt Nadal und steht im Finale von Paris Stand: 07.11.2020 18:43 Uhr Das Dutzend ist voll: Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Paris auch das Halbfinale gegen Rafael Nadal gewonnen - es war sein zwölftes siegreiches Match hintereinander. Im Finale wartet der Russe Daniil Medwedew.

Für den Hamburger läuft es sportlich gerade einfach rund. Nach den beiden Turniersiegen in Köln glänzt der 23-Jährige auch in der französischen Hauptstadt. Nach dem Zwei-Satz-Sieg im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka aus der Schweiz gewann Zverev am Samstagabend auch gegen den Topgesetzten Nadal glatt. "Gegen Rafa ist es nie einfach, zum Ende eines Turniers spielt er immer sein bestes Tennis. Von daher bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich gewonnen habe", freute sich Zverev, der den 34-jährigen Spanier nach 1:40 Stunden mit 6:4, 7:5 besiegte.

Der an Nummer vier gesetzte Zverev bekommt es im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) mit der Nummer drei der Setzliste zu tun. Medwedew setzte sich im ersten Halbfinale gegen Milos Raonic (Kanada/Nr. 10) 6:4, 7:6 (7:4) durch. "Ich habe ihn schon einige Male besiegt, aber er hat im letzten Jahr das Endspiel bei den Finals in Schanghai gegen mich gewonnen. Ein Finale ist immer ein besonderes Match", sagte Zverev.

Zwei frühe Breaks - und harte Arbeit im zweiten Satz

Der Youngster nahm Nadal bereits sein zweites Aufschlagspiel ab, führte 2:1 - und legte konzentriert nach. Nadal kam nicht in die Nähe eines Breaks. Wenig später schlug Zverev zum Satzgewinn auf und führte auch dank zweier Asse mit 40:0. Zwar brauchte er dann alle drei Satzbälle, ließ sich den ersten Durchgang aber nicht mehr nehmen.

Zunächst dasselbe Bild im zweiten Satz - wieder holte sich Zverev das Break zum 2:1. Doch danach ging es hin und her. Der Norddeutsche vergab insgesamt fünf Breakbälle, statt 5:2 zu führen, stand es kurz darauf 4:5. Doch der 23-Jährige blieb cool: Erst brachte er sein Aufschlagspiel zu null durch, dann holte er sich das Break zum 6:5 und machte gegen den Weltranglistenzweiten nach 100 Minuten alles klar.

