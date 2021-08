Zverev bei Deutschland-Rückkehr feierlich empfangen Stand: 02.08.2021 20:30 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist am Montagabend aus Japan nach Deutschland zurückgekehrt. Am Frankfurter Flughafen wurde der Hamburger von rund 75 Fans feierlich empfangen.

Mit Edelmetall um den Hals und dem Reisepass in einer Hand, signierte der 24-Jährige direkt den Schläger eines kleinen Jungen, der am Gate auf ihn gewartet hatte. "Ich habe gespürt, dass ganz Deutschland mitgefiebert hat, und das war für mich eine Riesenhilfe", sagte Zverev, dessen Fußmarsch in kurzen Jogginghosen immer wieder unterbrochen wurde, weil er gern die Selfie-Wünsche von seinen Anhängern erfüllen wollte.

Via München nach Hamburg und Monte Carlo

In Frankfurt blieb der deutsche Tennis-Held aber nicht lange. Er stieg direkt in den Flieger nach München, wo sein Bruder Mischa Zverev für den späten Abend einen Empfang angekündigt hatte. "Ich sollte hier gar nicht aufs Terminal kommen. Wenn hier schon sowas los ist, dann möchte ich mal sehen, was in München ist", sagte der Tokio-Olympiasieger. Anschließend will der 24-Jährige weiter nach Hamburg reisen und dann in seine Wahlheimat Monte Carlo zurückkehren.

Folgt dem Gold-Coup nun ein Grand-Slam-Sieg?

Aufgewühlt und platt, aber sehr glücklich hatte sich der Weltranglisten-Fünfte zuvor noch in Japan gewünscht, "erst mal ein bisschen zur Ruhe" zu kommen. "Ich möchte verstehen und analysieren, was überhaupt passiert ist. In ein paar Tagen werde ich es wahrscheinlich besser wissen", sagte er. Sein Leben lang wird er wohl diesen 1. August 2021 nicht vergessen. Seinen Gold-Coup stufte der Hamburger im ersten Moment höher ein als einen Grand-Slam-Sieg. Einem Titel bei einem dieser vier Höhepunkte jedes Tennis-Jahres rennt Zverev noch hinterher. Sein Durchmarsch im Ariake Tennis Park könnte nun für dieses Ziel womöglich ein Wendepunkt in seiner Karriere sein.

"Ich glaube, dass solche Siege ihm bewusst machen, dass er auf der größten Bühne auch die besten Leute schlagen kann und auch sein bestes Tennis spielen kann", sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann.

