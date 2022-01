Stand: 12.01.2022 12:52 Uhr Zeitung: FC Turin will "Wölfe-"Leihgabe Brekalo fest verpflichten

Der FC Turin will den derzeit ausgeliehenen Angreifer Josip Brekalo (23) vom Bundesligisten VfL Wolfsburg offenbar fest verpflichten. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Demnach besitzt der italienische Erstligist eine Kaufoption in Höhe von rund zehn Millionen Euro für den Kroaten, der im August auf Leihbasis zum Serie-A-Klub gewechselt war. In Wolfsburg besitzt Brekalo noch einen Vertrag bis 2023. Laut der Zeitung ist Turin-Trainer Ivan Juric zufrieden mit den Leistungen seines Landmanns. Brekalo kommt in der laufenden Saison bisher auf fünf Tore. Zuletzt traf er doppelt gegen den AC Florenz (4:0). | 12.01.2022 12:50