Wassernot beim Halbmarathon - Veranstalter räumt Fehler ein

Einen Tag nach der Hitzeschlacht beim Hamburger Halbmarathon, bei der Dutzende Läufer kollabiert waren, hat der Veranstalter Versäumnisse bei der Versorgung der Teilnehmer eingeräumt. "Auch wir haben Fehler gemacht", sagte Organisator Karsten Schölermann NDR 90,3. Bei ihm waren am Montag etwa hundert E-Mails von Läufern eingegangen, die sich über Wassermangel an den ersten beiden Verpflegungsstellen beklagten. Am Sonntag hatte Schölermann noch behauptet: "Wasser war nicht unser Problem."

Fast 60 Läufer mussten ins Krankenhaus

Schon am Sonntag hatten sich zahlreiche Läufer über fehlendes Wasser beschwert - ein fatales Versäumnis bei Temperaturen von bis zu 35 Grad. Von 11.215 gemeldeten Läufern waren 8.402 an den Start gegangen, von denen 8.056 das Ziel erreichten. Nach Angaben der Feuerwehr mussten 141 Läufer versorgt werden, davon wurden 57 in Krankenhäuser gebracht. Laut Veranstalter sind inzwischen alle wieder entlassen worden.

Schölermann: Aus Fehler gelernt

Schölermann sagte, 200, vielleicht sogar 600 Läufer seien von dem Wasser-Engpass betroffen gewesen. Grund dafür war offenbar eine planerische Fehlleistung: An der ersten Wasserstelle hatte es noch kein Standrohr für eine Abkühlung gegeben, bei den anderen wurden die mobilen Duschen zum Teil erst hinter dem Wasserstand installiert. Dadurch hätten sich die vorderen Läufer zur Abkühlung gleich mehrere Trinkbecher über den Körper geschüttet. Zum Nachteil der hinteren Läufer, die so ohne Wasser auskommen mussten. Aus dem Fehler habe er für die Zukunft gelernt, sagt Schölermann. Er wollte noch am Montag per E-Mail bei den Teilnehmern um Entschuldigung bitten und Betroffenen einen Freistart für das kommende Jahr anbieten. Zwar waren aufgrund der Hitze neben den üblichen Wasserstellen fünf weitere Versorgungspunkte eingerichtet worden, doch am Ende musste die Feuerwehr an einigen Stationen für Nachschub sorgen. Hauptsponsor des Halbmarathons war ein Getränke-Hersteller.

