Stand: 09.09.2020 19:44 Uhr

Waspo Hannover ist deutscher Wasserball-Meister

Waspo 98 Hannover ist zum dritten Mal nach 1993 und 2008 deutscher Wasserball-Meister. Die Niedersachsen gewannen am Mittwoch zu Hause das vierte Spiel beim Bundesliga-Finalturnier gegen die Wasserfreunde Spandau 04 Berlin unter freiem Himmel und bei Regen mit 11:9 (2:2, 5:3, 3:1, 1:3) und entscheiden die Serie "Best of five" vorzeitig mit 3:1 für sich. "Wir sind verdienter deutscher Meister, haben auch heute dominiert", freute sich Waspo-Trainer Karsten Seehafer: "Es ist eine Riesen-Bestätigung unserer jahrelangen Arbeit."

"Hannover war heute besser. Man hat gemerkt, dass die einfach gewinnen wollten", sagte Spandaus Präsident und Bundestrainer Hagen Stamm, der sich freute, dass sie Saison überhaupt zu Ende gespielt werden konnte - und das sogar vor Zuschauern: "Für unsere Sportart war es ein Gewinn", so Stamm.

VIDEO: Waspo erhält den Meisterpokal (1 Min)

Waspo dominiert nach nervösem Beginn

Beide Teams begannen nervös und vergaben zunächst in Serie ihre Angriffschancen. Erst im fünften Versuch erzielten die Gastgeber den ersten Treffer im ausgeglichenen ersten Viertel (2:2). Im zweiten Abschnitt schaffte Hannover erstmals eine Zwei-Tore-Führung, die auch bei Halbzeit noch Bestand hatte (7:5).

Im dritten Viertel zog das abwehrstarke und angriffsvariable Waspo vorentscheidended auf 10:5 davon. Der Rest war Vorbereitung auf das nach dem 11:9-Spielende folgende obligatorische emotionale Meisterbad der Niedersachsen. Für Hannover waren vier Schützen doppelt erfolgreich, bei Spandau traf Kapitän Marko Stamm dreimal.

