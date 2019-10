Stand: 04.10.2019 06:18 Uhr

Volleyballerinnen vom SSC verlieren Auftakt

Tobias Blanck, NDR 1 Radio MV

Enttäuscht und erschöpft lag sie nach dem Spielende auf dem Boden. SSC-Libera Anna Pogany hatte in den 131 Minuten der Partie alles gegeben, doch am Ende reichte es dennoch nicht zum Sieg im Auftaktspiel der Volleyball-Bundesliga. "Das war schon hart. Ich konnte am Morgen nicht trainieren wegen Magen-Darm-Problemen, aber habe versucht mich auf das Spiel zu fokussieren. Wir haben am Ende aber einfach zu viele Fehler gemacht. Das war bitter", so das Fazit der 25-jährigen nach der 2:3-Niederlage (25:27, 21:25, 25:20, 25:17, 17:19).

Volleyball: Schwerin verpatzt Saisonauftakt Nordmagazin - 03.10.2019 19:30 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben gegen die Ladies in Black aus Aachen überraschend verloren. Sie unterlagen in der heimischen Arena mit 2:3.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Drei Spielerinnen durch einen Infekt geschwächt

Im Duell gegen die Ladies in Black Aachen verpatzten die Schwerinerinnen vor allem den Start. Die Zutaten dafür liegen auf der Hand: Drei Spielerinnen durch einen Infekt geschwächt, dazu eine Saisonvorbereitung, die aufgrund der Länderspiel-Abstellungen kein gemeinsames Training zuließ. So konnten zum Beispiel die Niederländerinnen Britt Bongaerts und Nicole Oude Luttikhuis erst 24 Stunden vor dem Auftaktspiel erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Die ersten Sätze gingen an mutig aufschlagende Aachenerinnen verloren, weil die Schwerinerinnen viele Aufschlagfehler produzierten und in der Schlussphase nicht nervenstark agierten.

2.100 Fans fieberten in Schwerin mit

Die 2.100 Fans peitschten die Mannschaft in der Palmberg-Arena dennoch nach vorne. Alle waren in gelbe Shirts gekleidet und sorgten für ohrenbetäubenden Lärm. Die Spielerinnen ließen sich von der Atmosphäre anstecken und begannen sich ihrem gewohnten Niveau anzunähern. "Es war schon beeindruckend vor so einer Kulisse in einer ausverkauften Arena zu spielen, wo die Leute auf Stehplätzen selbst in der dritten Reihe uns noch anfeuern. Dazu alle mit den gelben Shirts. Das war geil", war Neuzugang Nele Barber beeindruckt von der Kulisse. Mit ihrer Einwechslung im dritten Satz wurde es besser beim SSC Palmberg Schwerin. So kamen die Mecklenburgerinnen mit mehr Stabilität und der stark aufgelegten Lauren Barfield zu zwei Satzgewinnen und erzwangen die Entscheidung im 5. Durchgang. "Es war die individuelle Qualität unserer Spielerinnen, die dafür sorgte, dass wir überhaupt in den Tiebreak kommen. Es waren aber insgesamt immer zuviele Abstimmungsfehler und zu wenig Teamleistung heute", ergänzte SSC-Trainer Felix Koslowski.

Viele Möglichkeiten zum Sieg vergeben

Die Schwerinerinnen bestachen am Ende durch große Einsatzbereitschaft. Selbst als es im fünften Satz mit einem 6:10-Rückstand schon nach einer Niederlage aussah, gab sich das Team nicht auf, kämpfte sich heran und erspielte sich beim Stand von 14:12 Matchbälle. Gleich fünf Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden, wurden dann jedoch vergeben. Und nach dem missglückten Angriffsversuch von Außenangreiferin McKenzie Adams zum 17:19 war die überraschende Niederlage perfekt. So bleibt dem SSC nur ein Punkt zum Saisonstart und die Erkenntnis, dass es noch viel zu tun gibt in den kommenden Wochen. "Wir müssen Geduld haben, denn in den nächsten Tagen können wir noch nicht viel verändern. Britt Bongaerts und Nicole Oude Luttikhuis brauchen nach der langen Zeit bei der Nationalmannschaft jetzt auch erst mal eine Pause, um mental wieder etwas frisch zu werden", so SSC-Trainer Felix Koslowski. Libera Anna Pogany blickte nach dem ersten Schmerz jedoch schon wieder positiv in die Zukunft. "Wir kommen stärker zurück", sagte die Nationalspielerin entschlossen und hofft auf einen Saisonsieg im zweiten Spiel beim VfB Suhl am 12. Oktober.

Weitere Informationen Volleyball: Neues Team beim SSC Für die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin beginnt die neue Spielzeit mit dem Duell gegen die Ladies in Black aus Aachen. Die Mecklenburgerinnen peilen dabei ihren 13. Meistertitel an. mehr Volleyball: Jennifer Geerties verlässt den SSC Außenangreiferin Jennifer Geerties hat den SSC Palmberg Schwerin um die Auflösung ihres Vertrages gebeten. Geerties hat fünf erfolgreiche Jahre in Schwerin Volleyball gespielt. mehr Volleyball: Schwerin verpasst Meistertitel Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin hat die Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft verloren. Im entscheidenden fünften Spiel setzte es eine 2:3-Niederlage beim MTV Stuttgart. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.10.2019 | 19:30 Uhr