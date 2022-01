Stand: 22.01.2022 21:17 Uhr Volleyball: Siege für Schwerins Frauen und Lüneburgs Männer

Eine Woche nach dem 0:3-Dämpfer beim Dresdner SC haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Schwarz-Weiß Erfurt ohne allzu viel Mühe mit 3:1 (25:16, 21:25, 25:14, 25:21). Schwerin belegt nach 14 Spieltagen mit jetzt 26 Punkten den dritten Rang. Bei den Männern hat die SVG Lüneburg am ersten Spieltag der Bundesliga-Zwischenrunde das Derby bei den Grizzlys Giesen mit 3:1 (25:23, 25:22, 24:26, 25:18) gewonnen. Ergebnisse und Tabelle Frauen Bundesliga 22.01.2022 21:04