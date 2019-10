Stand: 18.10.2019 11:52 Uhr

Volleyball: SSC stapelt vor Supercup tief

Eine schlechte Sommervorbereitung, anschließendes Verletzungspech und in der Folge ein holpriger Saisonstart - die Voraussetzungen dafür, dass die Volleyballerinnen des SSC Schwerin am Sonntag (16.15 Uhr) in Hannover zum dritten Mal in Folge den Supercup gewinnen, sind denkbar schlecht. Vor dem Duell des Pokalsiegers mit Meister MTV Stuttgart stapelt SSC-Coach Felix Koslowski entsprechend tief: "Stuttgart ist nach den deutlichen Siegen gegen Münster und Dresden ganz klar der Favorit." Im Mai hatten die Norddeutschen die Play-off-Finalserie um die Meisterschaft gegen die Schwäbinnen mit 2:3 verloren.

Beide Zuspielerinnen fehlten

Angesichts der Europameisterschaft, zu der viele Spielerinnen abgestellt werden mussten, startete der SSC Anfang August mit lediglich vier Spielerinnen in die Vorbereitung und Koslowski war auch noch als Nationaltrainer mit dem deutschen Team im EM-Einsatz.

Damit nicht genug. Der SSC musste sich nach den Ausfällen der beiden Zuspielerinnen Denise Hanke, die mit einer Oberschenkelverletzung von der EM heimkam, und Britt Bongaerts, die mit dem niederländischen Nationalteam beim Weltcup in Japan aufschlug, praktisch ohne Zuspielerin auskommen.

"Man muss zusammen trainieren, spielen und harmonieren, um guten Volleyball zu spielen. Eine fehlende Zuspielerin kann man dabei nicht kompensieren, das ist ein Riesenproblem", erklärte Koslowski. Die Folge: Der Bundesligastart war mit einer unerwarteten 2:3-Heimniederlage gegen die Ladies in Black Aachen und einem glanzlosen 3:1 beim VfB Suhl alles andere als berauschend.

Hoffnungsträgerin Wong-Orantes vor Debüt

In Selbstzweifel verfällt bei den Mecklenburgerinnen deshalb aber niemand. "Auch wenn wir noch nicht in unserer absoluten Top-Verfassung sind, sind wir kein Nobody, gegen den man leicht antritt", sagte der SSC-Coach, der in dieser Woche erstmals fast komplett mit seiner Mannschaft trainiert hat. Das soll beim Gipfel in der niedersächsischen Landeshauptstadt schon zu sehen sein.

Und dann ist da ja noch ein Hoffnungsträger. Zugang Justine Wong-Orantes wird am Sonnabend zur Mannschaft stoßen. "Das ist dann der Moment, der für uns einläutet, dass es richtig losgeht", sagte Koslowski. Die 23 Jahre alte Kalifornierin gehört seit 2017 zum amerikanischen Nationalteam. Wong-Orantes gewann in diesem Jahr mit den USA die Nations League und den Pan-American-Cup, bei dem sie zur besten Libera gewählt wurde.

