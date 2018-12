Stand: 25.12.2018 15:52 Uhr

Volleyball: SSC im Duell der Ungeschlagenen

von Christian Kahlstorff, NDR.de

Das Team eilt in dieser Bundesliga-Saison von Sieg zu Sieg, ist noch immer ungeschlagen - und kommt nicht aus Schwerin: Volleyball-Fans erwartet am zweiten Weihnachtsfeiertag (19.30 Uhr) ein echter Kracher als Geschenk. Mit dem MTV Stuttgart kommt nicht nur der Tabellenzweite zum Spitzenspiel zum SSC nach Schwerin, sondern auch das andere Damen-Team, welches in dieser Spielzeit bislang keinem Gegner eine echte Chance gab.

Eine Serie muss reißen

Schwerin kann als Tabellenführer auf einen bisher beeindruckenden Saisonverlauf zurückblicken: Neben der nahezu perfekten Bilanz in der Bundesliga zog das Team von Trainer Felix Koslowski ins Pokalfinale ein und besiegte in der Champions League sensationell den italienischen Meister aus Conegliano mit 3:0. Zudem stellten sich die Verletzungssorgen bei Beta Dumancic oder McKenzie Adams als unbegründet heraus.

Gäste kommen mit viel Selbstvertrauen

Die Stuttgarterinnen können da allerdings mithalten: In der Liga ungeschlagen (mit zwei Spielen weniger), ebenfalls im Pokalfinale und mit einer ausgeglichenen Bilanz in ihrer Champions-League-Gruppe. Stuttgart wird also mit viel Selbstbewusstsein in Schwerin aufschlagen. Und das dürfte vor allem Jana-Franziska Poll wörtlich verstehen. Die Nationalspielerin, die von 2013 bis 2015 selbst in Schwerin spielte, zeigte zuletzt äußerst starke Leistungen im Aufschlag. Als Weihnachtsgeschenk verlängerte zuletzt Erfolgstrainer Giannis Athanasopoulos seinen Vertrag beim Verein.

Wer geht unbesiegt ins neue Jahr?

Die Bühne ist also bereit für ein echtes Spitzenspiel. Für den SSC ist der Höhepunkt gleichzeitig der Auftakt zur einer ruhigeren Phase: Erst am 9. Januar müssen die Schwerinerinnen in Wiesbaden ihr nächstes Spiel bestreiten. Nach weiteren neun Tagen Pause werden sie am 19. Januar Straubing zum nächsten Heimspiel empfangen.

