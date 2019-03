Stand: 09.03.2019 20:40 Uhr

Volleyball: SSC gewinnt klar gegen Potsdam von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC aus Schwerin haben am Sonnabend den nächsten Heimsieg eingefahren. Das Team von Trainer Felix Koslowski schlug Potsdam vor 1.921 Zuschauern mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:23). Schwerin ist der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Durch den klaren Sieg setzt der SSC zudem Tabellenführer Stuttgart weiter unter Druck. Erfolgreichste Punktesammlerinnen bei Schwerin waren Kimberly Drewniok und Beta Dumancic mit jeweils 13 Punkten. Dumancic wurde als beste Spielerin des Abends ausgezeichnet. Daneben machte Jennifer Geerties ein starkes Spiel.

Dumancic angeschlagen - und überragend

Der Einsatz von Dumancic war vor dem Spiel alles andere als klar. Die Kroatin hatte sich vor dem Spiel leicht verletzt, konnte aber schließlich doch spielen und führte ihr Team zu dem klaren Sieg. Der SCC war dabei in allen Phasen das aggressivere und willensstärkere Team auf dem Feld. Gerade die umkämpften Bälle konnte Schwerin jeweils für sich entscheiden. Nach dem klaren ersten Satz lieferte der Vierte der Tabelle, Potsdam, in den folgenden Sätzen zwar einen guten Kampf; Schwerin machte aber in den entscheidenden Momenten den wacheren Eindruck.

Koslowski: "Jetzt liegt der Druck bei Stuttgart"

Trainer Koslowski freute sich nach dem Spiel vor allem über die Leistung von Dumancic. "Die wollte unbedingt spielen. Wir mussten sie heute morgen im Training bremsen. Ich habe ihr gesagt, wir gucken im Spiel, wie es läuft. Und dann so eine Leistung: Unglaublich!", lobte der Coach seine Mittelblockerin. Anna Pogany zeigte sich nach dem Spiel gelöst. "Ich freue mich natürlich. Wir haben praktisch alle langen Ballwechsel gewonnen", betonte die Libera die Willensstärke ihres Teams. Mit dem Sieg geht Schwerin mit viel Rückenwind in das entscheidende Spiel am kommenden Donnerstag in Stuttgart. Bei einem Sieg kann Schwerin Tabellenführer werden. "Jetzt liegt der Druck ganz klar bei Stuttgart", schickte Koslowski noch eine kleine Kampfansage an den Konkurrenten. Das nächste Heimspiel wird am 21. März stattfinden. Dann empfangen die Schwerinerinnen Wiesbaden zum vorletzten Saisonspiel.

